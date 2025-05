¿Quién es Belén Perea? Mallorquina y amiga íntima de Froilán

El paparazzi Sergio Garrido aseguró este fin de semana en el programa Fiesta que Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón y Belén Perea habían coincidido en Ibiza en una villa de lujo. «Les he visto y, por su forma de actuar, están en modo protección, están protegiendo la historia que tienen. Él no quiere normalizar la relación», aseguraba el colaborador en el espacio de Telecinco. «A ella le gustaría dar un paso adelante, pero según me han dicho, Felipe no quiere para protegerla», añadía Garrido.

Según el paparazzi, la mallorquina ha estado dos veces en Ibiza sola y en esta ocasión llegó el miércoles para celebrar «un cumpleaños con unas amigas», una fiesta a la que se unió Froilán el viernes. «Felipe ha estado con ella en la villa, han estado saliendo, y no me he querido meter mucho más», explicaba Sergio Garrido, que hacía hincapié en que él «evita juntarse con ella en sitios públicos». Froilán y Perea se conocen desde hace años y aunque se les ha relacionado en más de una ocasión, ninguno de los protagonistas lo ha confirmado ni desmentido. Noticias relacionadas Froilán parece negar su relación con Belén Perea para protegerla: «A ella le gustaría dar un paso adelante» Belén nació en Mallorca en el año 1996 y actualmente reside en Madrid. La joven ha estudiado dirección de marketing y comercio digital y triunfa en redes sociales, donde supera los 62 mil seguidores. La mallorquina y Froilán se conocieron en el Colegio Episcopal de la Sagrada Familia de Sigüenza, en Guadalajara, donde ambos estudiaron. Al margen de su posible relación sentimental, lo cierto es que cada vez que el hijo mayor de la infanta Elena y sobrino del rey Felipe VI viaja a España se reencuentra con la influencer. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Perea (@belenperea) Belén, que también forma parte del entorno de Victoria Federa, siempre ha apoyado públicamente a su amigo ante los medios. Una muestra fue cuando se publicaron informaciones que situaban a Froilán en un after ilegal en Madrid. La mallorquina contactó con una periodista de El programa de Ana Rosa para defender al nieto del Rey emérito: «Ella y sus amigos están hartos de que a Froilán se le ponga una imagen o etiqueta que nada tiene que ver con él, me hace ver que es como el blanco fácil para la prensa», aseguraba la periodista Leticia Requejo. El hijo de la infanta Elena se trasladó en febrero de 2023 a Abu Dabi, donde se reencontró con su abuelo, el rey Juan Carlos, que reside en los Emiratos Árabes. La propia Belén acompañó a su amigo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y ambos se despidieron con un emotivo abrazo que fue captado por los medios. A pesar de la distancia, ambos siguen manteniendo el contacto y, tal y como se puede apreciar por las informaciones publicadas, se ven siempre siempre que pueden ya sea en Madrid o en Ibiza.