La emotiva carta de Patricia Montero a su suegra: «Hace 17 años Álex me llevó a Mallorca y me presentó a su madre»

Este domingo 4 de mayo se celebraba el Día de la Madre, una fecha señalada en la que Patricia Montero ha querido compartir un emotivo mensaje dedicado a su suegra, la madre de Álex Adrover. Tal y como explica la actriz, su suegra se ha convertido en uno de sus grande apoyos hasta ser uno de los pilares de su vida. «Querida Nicky, conocerte fue uno de esos regalos inesperados que te da la vida. Hace 17 años, llevaba pocos meses con Álex y me llevó a Mallorca: me enseñó la isla, me presentó a su madre, 'mi futura suegra' y, como regalo final, me llevó a una cala secreta impresionante», arranca en la publicación.

Y es que cuando se conocieron Patricia atravesaba un complicado momento familiar: «Nuestro primer encuentro fue un 'hola y adiós', lo justo y educado. Pero incluso en ese cruce fugaz, vi algo más: una mujer de luz y verdad. Ni tú ni yo estábamos en nuestro mejor momento. Yo venía completamente rota: mi mamá estaba muy, muy enferma, pasando por un cáncer, y yo apenas me sostenía por dentro. Encontrarte fue como un respiro. Como un abrazo invisible que me arropaba sin palabras. Esa parte de Álex tan maternal, tan cálida… entendí enseguida de dónde venía». Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patry Montero (@patrymontero) Noticias relacionadas Esta es la particular receta de 'pa amb oli' de Patricia Montero: 'light' y sin pan «Poco a poco se fue forjando entre nosotras una relación muy bonita. Me veo reflejada en ti: en cómo has vivido, en cómo sientes, en cómo te comunicas, en cómo cuidas y luchas por los tuyos. En cómo me acompañaste durante la enfermedad de mi madre. En cómo me abrazaste, me apoyaste, me quisiste. Te quiero y admiro, Nicky. Eres y serás una mamá para mí», concluye en la publicación en la que se puede ver un vídeo de la boda del matrimonio y a Nicky pronunciado unas palabras. Esta carta es una muestra de la buena relación de Patricia con su suegra y del amor que la actriz también tiene por Mallorca hasta el punto de animarse a recrear una receta tan tradicional como el pa amb oli. Día tras día Montero muestra su apoyo incondicional a su marido, que es uno de los concursantes de la última edición de Supervivientes. Patricia y Álex se conocieron en la serie Yo soy Bea, donde la química entre ambos traspasó rápidamente la pantalla para convertirse en una sólida amistad que, con el tiempo, evolucionó hacia algo más profundo. «Estuvimos compartiendo plató aproximadamente cuatro años en la serie. Lo que más me cautivó de él fue su naturalidad y su manera de cuidar a todos los que le rodeaban y me di cuenta de que estaba completamente enamorada de él», recordaba Montero en el plató del concurso de Telecinco. El matrimonio, que tiene dos hijas en común, pasó por el altar el pasado mes de septiembre en el espectacular entorno de Cabo de Gata después de 16 años de relación. Este evento, que duró tres días, estuvo marcado por la espiritualidad, ya que en la actualidad dedican parte de su vida al yoga e incluso han creado una comunidad llamada Yogimi en la que imparten clases de meditación, ofrecen retiros en Mallorca y venden ropa y artículos para practicar deporte.