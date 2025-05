Nacho Aragón y Bea Gimeno confirman que esperan su primer hijo: su vinculación con Mallorca

Nacho Aragón y Bea Gimeno han anunciado este domingo a través de sus redes sociales que esperan su primer hijo en común. La confirmación de este embarazo llega casi un mes después de que un medio nacional adelantase la noticia tras haber recibido informaciones por parte del entorno del matrimonio: «Aunque aún no ha sido confirmado oficialmente, El Debate ha podido conocer que la noticia ya ha sido compartida con su círculo más cercano y su entorno profesional, pero no se ha hecho un comunicado público».

En ese momento la influencer Lourdes Crespo también señaló que en las últimas fotografías la joven ocultaba su tripa, unas poses que podían evidenciar que esta información era cierta. Ahora, casi un mes después, Gimeno ha compartido en sus redes sociales un emotivo vídeo en el que se puede apreciar su incipiente barriguita acompañado por el texto: «Nunca habíamos tenido tantas ganas de que llegara noviembre». Una publicación en la que su marido ha respondido: «Que fuerte».

Ahora el matrimonio, que se dio el 'sí quiero' hace ocho meses en una ceremonia íntima en Puigpunyent, afronta esta nueva etapa de su vida. Y es que la pareja siempre ha estado muy vinculada a la Isla, ya que Nacho veranea desde hace años con su familia en Pollença, pueblo en el que tienen una casa desde hace dos décadas. Es habitual ver a Emilio Aragón acompañado por su mujer y sus hijos por la zona, paseando como un vecino más o con su pequeña embarcación.

Precisamente por este motivo la pareja decidió casarse en la Isla. Tras una ceremonia íntima, celebraron la unión en la finca Son Joan Arnau en Sineu con rostros tan conocidos como María Pombo y su marido Pablo Castellanos, Tomás Páramo, María García de Jaime, María Fernández-Rubíes, Iera Paperlight y Ale Navarro. Pero hubo un invitado que acaparó el protagonismo: el padre del novio. El artista volvió a adoptar la personalidad de Milikito para entonar su famoso Susanita tiene un ratón, además de una canción compuesta especialmente para la boda de su hijo con la influencer.

Acompañado por una banda de músicos el cómico se hacía con el micrófono para cantar un par de canciones a la pareja. Además del famoso tema de Los Payasos de la Tele, Emilio Aragón sorprendió a la pareja componiéndoles una canción que interpretó junto a su mujer y el resto de sus hijas. «Hoy es la boda de Bea y Nacho, hoy es el día en que los dos se han casado de blanco. Madre mía, ya pensábamos que nunca llegaría, bendito día. Lo bueno es que yo me he librado del chaqué. No hay nada como esta esta bendita guayabera, de estar sudando me libre», decía el cómico en la letra.