La anécdota de María Patiño con Froilán en Mallorca: «Me dio mucha vergüenza»

Este lunes arranca La Familia de la Tele, el programa presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua. Un estreno que estaba previsto para la semana pasada pero que se atrasó debido al luto oficial por la muerte del papa Francisco. A partir de las 15:50 horas en La 1 y RTVE Play se podrá ver este nuevo formato televisivo que arrancará con un gran desfile que contará con un despliegue de 14 espectáculos callejeros de carrozas y números musicales, más de 200 bailarines y cientos de invitados en Prado del Rey. Con motivo de este estreno recordamos una de las anécdotas que Patiño vivió en Mallorca con nada más y nada menos que Felipe Juan Froilán.

Ella misma explicaba esta vivencia durante su etapa como presentadora de Socialité. La periodista comenzó su andadura en el mundo del corazón como reportera asfáltica y dio el salto a los platós en el año 2001 como colaboradora de Ven con nosotros en Canal Sur. La fama nacional le llegó poco después con Sabor a ti y ¿Dónde estás corazón?, formato en el que coincidió con Gema López. Un verano María viajó a Mallorca para pasar unos días con su amiga, que tiene casa en Palma, y allí fue cuando vivió la anécdota con el sobrino del rey Felipe VI.

Donde hay patrona, no manda marinero ⚓️ y Belén se va a poner muy nerviosa como no empecemos ya. @BelenEstebanM, @maria_patino e @InesRisotas te cuentan desde La Muralla (su muralla) todos los detalles de #ElGranDesfile 🌈pic.twitter.com/tofJbgtmsn — La Familia de la Tele (@familiadelatele) April 25, 2025

«Hace muchos años mi amiga Gema me invitó a pasar unos días en Mallorca. El hijo de un amigo nuestro estaba jugando con Froilán y llegó el momento de llevarlo a su casa, que era Marivent, y como yo no me atrevía, una amiga mía entró por la puerta del palacio», recordaba la comunicadora. Aunque Patiño no entró en la residencia, sí que preguntó todos los detalles. «Lo primero que se ve es la piscina y Froilán le dijo a mi amiga: 'Mira, ahí está mi abuela' y era Sofía claro. A mí me dio mucha vergüenza entrar», lamentaba la presentadora, que se quedó con las ganas de ver el interior de la casa de la Familia Real en Mallorca.

Pero este no ha sido el único encuentro de Patiño con Froilán, ya que años después, cuando el hijo de la infanta Cristina ya era mayor de edad, coincidió con él una noche en un evento en Madrid. La periodista aprovechó la ocasión para darle un consejo: «Mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? No darle tantos disgustos a tus abuelos, estudiar y labrarte un futuro porque, al final, tus padres llevan mucho tiempo ahí luchando por ti». Lo que no esperaba era la cara de sorpresa de Froilán.

El joven ni la reconoció ya que María se dirigió a él sin ni si quiera presentarse: «Se quedó tan impactado de que alguien se acercara de esa manera, que me dio dos besos y yo le abracé». Ahora con La familia de la tele llega la oportunidad de conocer nuevas aventuras de Patiño y sus compañeros. El formato contará entre sus colaboradores con rostros tan conocidos como Belén Esteban, Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Chelo García-Cortés o Laura Fa.