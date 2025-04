Gerard Piqué y Clara Chía rompen tras casi tres años de relación

El mundo del corazón se ha visto este jueves sorprendido por la noticia de la separación de Gerard Piqué y Clara Chía tras casi tres años de relación, tal y como ha informado en exclusiva el programa Vamos a ver. La relación entre el exfutbolista y la joven comenzó oficialmente en agosto de 2022 ya pesar de los esfuerzos de ambos por mantener un perfil bajo, la atención pública y los rumores les han perseguido a lo largo de estos años. La presentadora Adriana Dorronsoro ha sido la encargada de revelar que la pareja había tomado la decisión de romper.

Aunque algunos rumores apuntan a la presencia de terceras personas, Dorronsoro ha expresado que las verdaderas causas aún no han trascendido: «Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, pero todavía no está claro». Por su parte, el periodista Pepe del Real ha asegurado que la ruptura se debe principalmente a la falta de acuerdo en los planes de futuro de ambos. Según el colaborador Clara Chía manifestaba el deseo de formar una familia, mientras que Piqué aún no compartía la misma visión respecto a sus planes a largo plazo.

Hace tan solo un mes, el exdefensa del Barcelona fue visto en Miami junto a una mujer pelirroja en una heladería, lo que desató una serie de rumores sobre una posible crisis en la relación con Chía. El catalán ha sido una figura relevante no solo en el ámbito deportivo, sino también en la escena mediática. Desde su retiro del fútbol profesional, el exjugador ha estado involucrado en varios proyectos empresariales y continúa siendo una referencia en el deporte. No obstante, su vida personal sigue despertando el interés de sus seguidores y de la prensa internacional.