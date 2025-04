Laura Escanes estremece al confesar su aborto durante su relación con Risto Mejide: «No estaba preparada»

Laura Escanes, reconocida influencer catalana, ha confesado por primera vez uno de los momentos más difíciles de su vida personal: el aborto que experimentó durante su relación con el presentador Risto Mejide. La revelación tuvo lugar durante su participación en el programa 'Universo Calleja', donde la joven acompañó a Jesús Calleja en una aventura por Egipto junto a otros invitados, creando un espacio de intimidad que propició esta sincera confesión.

Durante la conversación, Calleja le comentó a Escanes que, cuando la conoció durante un viaje anterior a Sudáfrica en 'Planeta Calleja', la notó «distante y un poco perdida», sintiendo que no hubo una verdadera conexión entre ellos. Ante esta observación, la influencer explicó: «En ese momento, me protegía muchísimo, yo he recibido muchos comentarios a raíz de mi relación, a raíz de ser un personaje público. Comentarios malos y los sigo recibiendo, por la diferencia de edad, por ser joven, incluso críticas físicas y creo que también era una manera de protegerme».

Fue entonces cuando Laura reveló el verdadero motivo de su actitud durante aquella experiencia en Sudáfrica: «Estaba mal, personalmente y físicamente yo no estaba bien. Risto quería protegerme a mí, yo estaba pasando por un aborto y esas semanas yo estaba sangrando lo más grande, con unos dolores horribles».

La influencer, que actualmente cuenta con más de 1,9 millones de seguidores en Instagram, profundizó en la experiencia con gran sinceridad: «Fue duro, era un momento en el que yo no estaba preparada, era muy joven, demasiadas emociones, todo junto, estaba como muy disociada». Laura describió la complejidad emocional que supuso tomar esa decisión: «Es algo difícil para vivir, cuando te toca vivirlo se mezclan muchas cosas. Yo decidí abortar, era muy joven, tenía 20 años y yo no estaba preparada, ni mental ni físicamente, nada».

En su relato, Escanes también compartió la contradicción emocional que experimentó, ya que por un lado sentía que no estaba preparada para ser madre, pero por otro lado Risto representaba para ella una relación muy significativa: «Fue muy duro decidirlo porque Risto para mí era el amor de mi vida y quería ser madre con él». Esta dualidad de sentimientos marcó profundamente la experiencia: «Aunque se haya decidido es muy duro, yo lloraba y me arrepentía, fue una sensación rarísima».

La confesión sorprendió visiblemente a Jesús Calleja, quien reaccionó con asombro: «¿Eso lo estuviste viviendo allí todo? No nos enteramos de nada, estoy un poco en 'shock'». Este comentario refleja cómo la influencer consiguió mantener en privado una situación tan delicada mientras participaba en un programa de televisión.

Un aspecto destacable del testimonio de Laura Escanes es la explicación sobre por qué mantuvo en silencio esta experiencia durante tanto tiempo: «Nadie me lo reprochó, pero tampoco lo comenté con muchísima gente porque yo me sentía culpable, venía de tanta crítica y de tanta gente juzgando, para protegerme es como que ese tema no lo he comentado».

La influencer, que entonces tenía apenas 20 años, añadió que su falta de experiencia en terapia psicológica también influyó en cómo gestionó la situación: «Con 20 años había ido poco a terapia y no estaba preparada para muchas de las cosas que he ido viviendo». Esta reflexión subraya la importancia del apoyo psicológico para afrontar situaciones emocionalmente complejas, especialmente cuando se viven bajo el escrutinio público.

La valentía de Laura al compartir esta experiencia personal puede servir como ejemplo para otras personas que han pasado por situaciones similares, mostrando que incluso quienes aparentan una vida perfecta en redes sociales atraviesan momentos de gran dificultad emocional.