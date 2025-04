Chenoa y su exmarido, Miguel Sánchez Encinas, juntos en el cumpleaños de Frank Blanco

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas han disfrutado juntos del 50 cumpleaños de Frank Blanco. La cantante y su exmarido acudieron a la fiesta sorpresa que la mujer del presentador de TardeAR le había preparado para celebrar su cambio de década. El propio Blanco compartió este lunes en sus redes sociales imágenes de esta celebración y ha habido una que ha llamado la atención por encima del resto: una fotografía de grupo en la que se puede ver a Chenoa y Miguel posando juntos.

La instantánea ya ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible reconciliación entre ambos. Por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto y la única reacción de Chenoa ha sido compartir una imagen junto a Frank acompañada por el texto: «Feliz cumple, por muchas vuelta al sol. Viva los cincuenta». La artista y el comunicador se conocen desde hace años, ya que ambos coincidieron en el programa Zapeando de LaSexta. Aunque Frank ha celebrado su cumpleaños con una gran fiesta, el último aniversario de Chenoa fue mucho más íntimo.

El pasado mes de junio la cantante cumplió 49 años y lo celebró en un restaurante de Madrid junto a sus padres, Tati y Patricia, quienes viajaron hasta la península para estar al lado de su hija en un día tan especial. La mallorquina publicó tres imágenes en sus redes sociales, soplando las velas, sobre una porción de tiramisú y tres macarons. Una celebración en la que no estuvo el urólogo, ya que el 11 de noviembre del 2023 salió a la luz la ruptura del matrimonio: aunque a día de hoy no han trascendido los motivos, una de las principales causas habría sido la incompatibilidad en sus agendas.

A pesar de que fue separación amistosa, diversas fuentes apuntaron a que el médico habría intentado reconquistar a la artista: «Ha hecho varios intentos, pero ella no parece estar muy receptiva». Por su parte la mallorquina confesó que había sentido mucha ansiedad por la repercusión de la noticia: «Que la prensa haga guardia en la puerta de mi casa me sigue chocando y me crea ansiedad. No te acostumbras a eso». La pareja decidió finalizar su matrimonio tan solo año y medio después de darse el 'sí, quiero' en Mallorca, en la finca Comassema.

Ambos empezaron su relación en 2019 y al poco tiempo se prometieron, pero por la pandemia tuvieron que aplazar su boda. Finalmente el 17 de junio de 2022 celebraron una ceremonia más íntima de que lo que habían planeado en un primer momento, con unos cien invitados. Ahora la artista comparte su vida con Cloe, una fiel compañera que le acompaña en su día a día. «Es una perrita adoptada del refugio 'Lola y su manada' que me tiene enamorada. La tengo en casa, se está adaptando conmigo», escribía en su Instagram.