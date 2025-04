Mallorca, el refugio particular de Michelle Obama para viajar sola: de aguas cristalinas a pueblos de ensueño

Los rumores de divorcio entre Barack y Michelle Obama han obligado a la ex primera dama de Estados Unidos a pronunciarse. En el pódcast Work in Progress ha explicado que ocho años después de abandonar la Casa Blanca y con dos hijas adultas, ahora tiene la oportunidad de controlar su propio calendario y de tomar decisiones por sí misma: «Elegí hacer lo que era mejor para mí, no lo que tenía que hacer, no lo que creía que los demás querían que hiciera». Desde hace años Michelle viaja sin su marido, unas escapadas que en muchas ocasiones han sido a Mallorca.

La primera vez que aterrizo en la Isla fue en el año 2010, cuando Barack Obama todavía era el presidente de Estados Unidos. Se trataba de un viaje oficial en el que Michelle, acompañada por su hija Sasha, visitó a los entonces Reyes en Marivent. Don Juan Carlos I y doña Sofía, junto a la entonces princesa Letizia, recibieron a la estadounidense y se fotografiaron en la terraza de la residencia de la Familia Real en Palma. Un encuentro en el que Letizia les regaló collares de artesanía balear y que se producía después de que madre e hija visitasen Málaga, Marbella, Granada y Ronda. Fotografía del 9 de agosto de 2010 de los los entonces Reyes y la Princesa Letizia junto a Michelle Obama y su hija Sasha en Marivent. Noticias relacionadas Michelle Obama regresa a Mallorca: almuerzo con amigos en Puerto Portals Más noticias relacionadas En 2017 Michelle regresó a Mallorca y recorrió gran parte de la Isla: conoció el Camí des Correu, que conecta Esporles y Banyalbufar; visitó la fábrica de vidrio Gordiola en Algaida, se compró unas alpargatas en la Alpargatería La Concepción de Palma y recorrió el Port de Sóller. Unas excursiones que hizo en compañía de sus grandes amigos, el ex embajador de Estados Unidos en España, James Costos, y Michael Smith, un reputado interiorista que en su día decoró la Casa Blanca. A la hora de comer volvieron a Ses Planes, la finca de Esporles en la que se alojaban, y por la tarde embarcó junto a sus anfitriones en Puerto Portals. Tan solo un año después la ex primera dama de Estados Unidos volvía a la Isla y era recibida, una vez más, por sus anfitriones. Un viaje en el que almorzó con la reina emérita y sus amigos Tatiana Radziwill y su marido el doctor Jean Henri Fruchaud. En 2018 Michelle también navegó por las aguas de Mallorca en la impresionante embarcación Gladiator. Michelle Obama, embarcando en Puerto Portals en 2017. FIRMA: JULIÁN AGUIRRE No fue hasta el 2023 cuando pudimos volver a ver a Michelle en Mallorca. La mujer de Barack Obama se alojó de nuevo con sus amigos en la possessió de Vinagrella y durante su estancia celebraron una fiesta con más de un centenar de invitados entre los que se encontraban rostros conocidos como el multimillonario Eric Schmidt, ex director ejecutivo de Google; el director de cine George Lucas o la socialité Isabel Preysler. Este año también se la pudo ver almorzaron en un conocido restaurante de Puerto Portals. La última visita de Michelle que ha trascendido fue el verano pasado, cuando acudió a otro evento social de los Costos-Smith: la norteamericana fue una de las estrellas invitadas a esta cita que contó con una fiesta por la noche con más de un centenar de invitados y un brunch al día siguiente en Cap Vermell Gran Hotel.