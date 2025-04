¿Saint-Tropez, Berlín o Mallorca? Jason Isaacs, de 'The White Lotus', responde

Jason Isaacs, uno de los protagonistas de la tercera temporada de The White Lotus, es un enamorado de Mallorca. El actor ya confesó su amor por la Isla cuando acudió a un evento promocional de la serie en el Four Seasons Mallorca en Formentor, y ha vuelto a demostrar que escoge Mallorca por encima de todo. En un vídeo compartido en el perfil de Max, Isaacs se somete a un cuestionario en el que tiene que elegir entre dos destinos y su respuesta es clara.

«¿Costa de Amalfi o Budapest? Costa de Amalfi. ¿Costa de Amalfi o Algarve? Algarve porque hay golf y tenis. ¿Algarve o Edimburgo? En Escocia he estado mucho tiempo viviendo, pero en Algarve el tiempo es mejor. ¿Algarve o Mykonos? La costa de Algarve. ¿Algarve o Mallorca? Estoy en Mallorca ahora y aunque Algarve tiene un hueco en mi corazón, si dijese que preferiría el Algarve, me estaría mintiendo a mí mismo», dice convencido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Max España (@streammaxes)

Entonces desde Max le proponen distintas opciones para ver si cambia de opinión, pero el artista se muestra firme en su respuesta: «¿Y entre Mallorca y Saint-Tropez? Me sigo quedando con Mallorca ¿Y Copenhague, Dubrovnik...? Me quedo con Mallorca, yo soy jugador de tenis y allí está la academia de Rafa Nadal. Y Dubrovnik es muy bonito, pero prefiero Mallorca. ¿Y Berlín? He estado un par de veces en verano, pero en invierno fatal. Y en Mallorca hace mejor tiempo todo el año».

Isaacs es un gran admirador de Rafa Nadal y gracias a su viaje promocional a la Isla tuvo la ocasión de cumplir un sueño al disfrutar de una semana de tenis en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar. Allí, se ha ejercitado junto a entrenadores de la academia, como Anabel Medina, e incluso también tuvo la oportunidad de mantener una charla con los jóvenes jugadores del proyecto que abandera su ídolo.

El actor confesó algunas anécdotas y vivencias vividas a lo largo de su trayectoria y dialogó con los estudiantes del Rafa Nadal School, que pudieron preguntarle por diferentes curiosidades en torno a su figura y profesión. Durante su estancia en Mallorca y en la Rafa Nadal Academy también tuvo la oportunidad de visitar el Rafa Nadal Museum, en el que disfrutó de ver de cerca y fotografiarse con los trofeos logrados a lo largo de su carrera por parte de Rafa Nadal, así como de los diferentes juegos interactivos.