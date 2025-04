Nacho Aragón y Bea Gimeno esperan su primer hijo siete meses después de su mediática boda en Mallorca

Nacho Aragón y Bea Gimeno están esperando su primer hijo en común. La información en exclusiva la ha dado este miércoles El Debate: «Aunque aún no ha sido confirmado oficialmente, El Debate ha podido conocer que la noticia ya ha sido compartida con su círculo más cercano y su entorno profesional, pero no se ha hecho un comunicado público». El anuncio de este embarazo llega siete meses después de su mediática boda en Mallorca.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, la influencer Lourdes Crespo señala en Tiktok que Bea Gimeno ha dado algunas pistas en sus redes sociales: «En las últimas fotografías se tapa la tripa, aunque sinceramente no creo que esté de mucho tiempo». El matrimonio, ajeno a estas informaciones, prefiere guardar silencio: por el momento su única reacción ha sido la felicitación de Nacho a Bea, que precisamente hoy cumple años. Este mes de abril se cumplen siete meses desde que en septiembre la pareja se diese el 'sí quiero' en una ceremonia íntima en Puigpunyent.

Dos días después celebraron la unión en la finca Son Joan Arnau en Sineu con rostros tan conocidos como María Pombo y su marido Pablo Castellanos, Tomás Páramo, María García de Jaime, María Fernández-Rubíes, Iera Paperlight y Ale Navarro. Pero hubo un invitado que acaparó el protagonismo: Emilio Aragón, padre del novio. El artista volvió a adoptar la personalidad de Milikito para entonar su famoso Susanita tiene un ratón, además de una canción compuesta especialmente para la boda de su hijo con la influencer.

Acompañado por una banda de músicos el cómico se hacía con el micrófono para cantar un par de canciones a la pareja. Además del famoso tema de Los Payasos de la Tele, Emilio Aragón sorprendió a la pareja componiéndoles una canción que interpretó junto a su mujer y el resto de sus hijas. «Hoy es la boda de Bea y Nacho, hoy es el día en que los dos se han casado de blanco. Madre mía, ya pensábamos que nunca llegaría, bendito día. Lo bueno es que yo me he librado del chaqué. No hay nada como esta esta bendita guayabera, de estar sudando me libre», decía el cómico en la letra.

Un día en el que Gimeno deslumbró a los asistentes con su vestido de novia diseñado por Claudia Llagostera. Un enlace que duró tres días ya que contó con una boda íntima, preboda y la gran celebración. Tras abandonar Mallorca, los novios disfrutaron de una larga luna de miel que duró casi un mes. La primera parada de su viaje fue Maldivas, donde vivieron unos días de ensueño en sus paradisíacas playas, y después continuaron su viaje en Japón.