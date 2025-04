Rudy Fernández celebra su 40 cumpleaños con su 'mallorcateam'

Rudy Fernández celebró su 40 cumpleaños por todo lo alto. Su mujer Helen Lindes le preparó una divertida fiesta sorpresa con temática de los años 80. «Tu cambio de década la teníamos que celebrar a lo grande y así fue… ¡¡Vaya fiestón!!», escribía la modelo en su perfil de Instagram junto a un carrusel de imágenes en las que se podía ver al matrimonio y a los invitados con looks ochenteros. «No pudimos parar de bailar con zapatillas Converse al ritmo de nuestra música favorita de esa época. Como se curraron los outfits nuestros invitados, no podría haber sido más divertido», relataba en sus redes sociales.

Una celebración en la que Mallorca estuvo muy presente ya que acudieron sus amigos de la Isla. Rudy compartía en sus historias de Instagram una instantánea con el grupo acompañada del hashtag #mallorcateam. La revista ¡Hola! detalla que uno de los invitados era Carlos San Emeterio, exjugador del Valencia Basket Club y «viejo amigo de Rudy desde su etapa de formación en el San José Obrero de Palma de Mallorca, donde ambos comenzaron su carrera». La fiesta también contó con rostros conocidos como Amaia Salamanca e Iñaki Urrutia. Este 40 cumpleaños llega en un momento muy especial para el mallorquín, que dio la bienvenida a la pequeña Anais en el mes de enero. El matrimonio, que este año celebra su décimo aniversario de casados, contaba a sus seguidores la buena noticia: «Bienvenida al mundo pequeña. Este jueves 30 de enero ha nacido Anaís Fernández Lindes en un parto natural a las 9:45 de la mañana, ha pesado 3,320 kg y ha medido 50 cm. Las dos estamos muy bien, recuperándonos de esta experiencia tan intensa y con muchas ganas de irnos a casa y empezar esta nueva etapa». Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) Helen recuerda emocionada este día y asegura que aún escucha los temas que sonaron durante su parto: «Hice una playlist con mis canciones favoritas, más o menos unas cuatro o cinco horas de canciones, y aún la sigo escuchando de vez en cuando y recuerdo esos momentos tan especiales». Precisamente este 2025 se cumple un año de la retirada del que fuera capitán de la Selección Española y jugador del Real Madrid: «Ya tengo una edad y empiezo a pensar en otras cosas, en la familia. Me quedan unos meses y espero aportar lo máximo», anunció en una rueda de prensa. El mallorquín se despedía como jugador en activo después de los pasados Juegos Olímpicos de París tras pasar por el Joventut, el Real Madrid e incluso la NBA, siendo el primer jugador de la Isla en la liga estadounidense. Tal es su trayectoria que el pasado 28 de febrero recibió la Medalla de oro de les Illes Balears, un galardón con el que la comunidad ponía en valor su trayectoria profesional como jugador de baloncesto y su compromiso con las islas.