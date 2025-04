Bertín Osborne y su romántica cita en Mallorca: el cantante responde

Bertín Osborne vive un muy buen momento profesional, ya que triunfa en su nueva faceta como imitador en Tu cara me suena. En el plano sentimental, algunos medios apuntan a que el cantante habría encontrado de nuevo el amor. El colaborador Tino Torrubiano del programa TardeAR aseguraba hace unos días que el artista «mantiene una relación con una mujer andaluza que trabaja con él en El show de Bertín. Puede haber una diferencia de edad entre ellos de unos 20 años».

Según Torrubiano, esta relación estaría tan consolidada que «llevarían más o menos 3 meses viéndose más asiduamente y aprovecharían los fines de semana para compartir escapadas. Se lo está diciendo a su entorno más cercano y si sabemos que está ilusionado es porque la cosa marcha». Es más, el periodista explicaba que habían paseado su amor por Mallorca: «Todos los fines de semana o casi todos viajan juntos y este pasado fin de semana, por ejemplo, lo han pasado en Palma de Mallorca según me cuentan. Bertín está, la verdad, que muy ilusionado».

Unas informaciones que este lunes el propio Bertín ha querido desmentir, tal y como informa 20 minutos: «No he estado con ninguna mujer en Palma Mallorca en los últimos tiempos». Ahora tocará esperar para ver si este supuesto romance entre Osborne y una compañera de trabajo es cierto. Desde que confirmase su ruptura con Fabiola Martínez, el cantante ha intentando mantener su vida privada en la estricta intimidad, pero el embarazo de Gabriela Guillén le hizo saltar de nuevo al foco mediático.

Una paternidad que en un primer momento Bertín negó, pero que en el mes de febrero se hizo oficial mediante sentencia. Al margen de su vida privada, el artista se estrenó el pasado viernes en el famoso programa de imitaciones de Antena 3. Osborne se puso en la piel de Omar Montes en una actuación que fue muy aplaudida tanto por el jurado del reality como por el público y que le ha situado en el tercer puesto del ranking del primer programa, solo superado por Melani y Mikel Herzog Jr.

Aunque tras las declaraciones de Bertín parece que este no estuvo en la Isla, quién sí disfrutó de los encantos de Formentor fue su hija Eugenia. La influencer vivió este mes de marzo una experiencia ambientada en The White Lotus. El Four Seasons Mallorca se convirtió por unos días en uno de los resorts de la popular serie de Max, un evento en el que la empresaria estuvo acompañada por rostros conocidos como Laure Ponte, Iera Paperlight, Jason Isaacs, Hiba Abouk, Aron Piper o Amaia.