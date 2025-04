Se cumplen 20 años de la ruptura de Chenoa y David Bisbal: así pasearon su amor por Mallorca

El 1 de abril de 2005 fue un día que Chenoa nunca olvidará: la cantante se convertía en la protagonista indiscutible de todos los medios tras confirmar su ruptura con David Bisbal. Chenoa bajaba al portal de su casa vestida con su ya mítico chándal gris para atender a los reporteros entre lágrimas: «Lo he pasado muy mal, pero quiero dar las gracias a la prensa por el respeto». Una historia de amor que empezó en 2001 en Operación Triunfo prácticamente de una forma clandestina y que conquistó a los fans del programa.

Gala tras gala el público era testigo de la complicidad que derrochaban en sus actuaciones. Las paredes de la academia pudieron ver cómo se fraguaba ese amor pero había un impedimento, tanto Chenoa como David tenían pareja. Tal y como recuerda el portal Vanitatis, el concurso dio la oportunidad a los participantes de pasar las Navidades en su casa, salida en la que ambos acordaron que pondrían fin a sus respectivas relaciones. La mallorquina cumplió con el pacto, pero el almeriense no fue capaz. Eso sí, tras ver la química entre ambos, la entonces novia de David ya dio por rota la relación.

El 18 de marzo de 2002 Operación Triunfo proclamó a su ganadora, Rosa López, y los 'triunfitos' aterrizaron en 'la vida real'. Una vida muy distinta a la que habían vivido antes de entrar al concurso, y es que la primera edición del reality musical fue todo un éxito de audiencia y los concursantes se convirtieron en auténticas estrellas. Una fama que Chenoa y Bisbal vivieron juntos, pero que también les afectó en su noviazgo: «Aquel ritmo de trabajo era muy perjudicial para mi relación, que comenzaba a debilitarse. Nuestras carreras iban muy deprisa y empezábamos a tomar caminos muy distintos. Igual que nos había unido, sin saberlo aún, la música nos iba a acabar separando», explicaba el propio Bisbal en su biografía Desde dentro.

Los cantantes durante sus actuaciones en Felanitx. FIRMA: T. AYUGA

Además de sacar sus respectivos discos, ambos se embarcaron en la gira de Operación Triunfo con la que recorrieron toda España. Una gira a la que se sumó un concierto que hicieron en solitario en Mallorca. Fue en agosto de 2002 cuando ofrecieron dos conciertos en Felanitx, actuando ante casi veinte mil personas. Sus apariciones juntos en la Isla han sido contadas y no se volvió a fotografiar a la pareja en Mallorca hasta casi un año después, en junio de 2003, cuando regresaron por un triste motivo. El almeriense acompañó a la mallorquina al funeral de su abuelo, un duro momento en el que la pareja se mostró más unida que nunca.

Tras esta dura pérdida la pareja continuó con sus compromisos profesionales y en el año 2004 hicieron un viaje a Maldivas, una escapada que les permitió disfrutar de su relación. Pero poco después empezaron a sonar los rumores de una posible infidelidad por parte del cantante y, aunque no llegaron a confirmarse, la distancia entre ambos fue más que evidente. Chenoa desveló en su libro Defectos perfectos que se enteró de que la ruptura era definitiva por una rueda de prensa que ofreció Bisbal desde Caracas: «En este momento mi corazón… Chenoa no está. Es verdad que la relación se terminó», dijo el artista.

David Bisbal acompañó a Chenoa el día del funeral de su abuelo. FIRMA: J. AGUIRRE

Una declaraciones que, como la propia Chenoa confesó, le pillaron totalmente por sorpresa: «Allí estaba David, en una rueda de prensa de Caracas, encantado de la vida diciendo que no estaba con nadie. Esas dos palabras se me clavaron en el pecho como dos balas. No podía respirar. Su ropa estaba en el armario». Y es que el almeriense incluso cambió su número de teléfono: «Era el peor día de mi vida. Le llamé y una voz contestó que aquel número no correspondía a ningún usuario. Llamé a su hermana. Vaya papelón, la pobre. Me dijo que lo entendiera, que no me podía dar el número nuevo. Había cambiado de teléfono».

Este mes de abril de 2025 se cumplen 20 años de una de las rupturas más sonadas del país. Tan solo un año después David Bisbal confirmó su relación con Elena Tablada, presidenta de su club de fans, y en 2010 se convirtieron en padres. En 2011 rompieron y en 2016 comenzó su relación con Rosanna Zanetti, con quien tiene dos hijos en común. Por su parte Chenoa se casó en Mallorca el verano de 2022 en la finca Comassema con el reputado doctor Miguel Sánchez Encinas. Un año después la artista anuncio su ruptura y actualmente no ha trascendido que tenga pareja.