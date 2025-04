Sorpresa en 'Sueños de libertad': La actriz mallorquina Alba Brunet anuncia su embarazo

Sorpresa en 'Sueños de Libertad'. La actriz mallorquina Alba Brunet ha anunciado en redes sociales su embarazo junto al también actor Pep Ambròs, enseñando su incipiente barriguita. «Entra un nuevo personaje en la nueva temporada», ha bromeado en su cuenta de Instagram con una bonitas fotografías.

En la imágenes aparece junto a su pareja Pep Ambròs, que le señala la barriga visiblemente emocionado, ya que será la primera vez que se conviertan en padres. «He estado guardando un secretín», ha añadido también la actriz en sus historias de Instagram, colocando un emoticono de un pollito saliendo del cascarón encima de su tripa.

Una gran noticia que rápidamente se ha llenado de bonitos comentarios hacia ambos. La gran mayoría de compañeros y amigos de la profesión, ya que ambos son actores, pero también de muchos fans que se han alegrado por esta feliz noticia.

¿Seguirá en la serie?

Esta noticia ha generado varias preguntas sobre la continuidad de Brunet en la serie diaria de Antena 3, ya que teniendo en cuenta la relación lésbica en la que está envuelta Brunet junto a Marta Belmonte, que interpreta a Marta de la Reina, es complicado incorporar el estado de la actriz en la serie ambientada en los años 60.

Sin embargo, tal y como ha informado FormulaTV, el embarazo de Alba Brunet no afectará a su continuidad en la ficción, ya que 'Sueños de libertad' se graba con suficiente antelación como para poder cuadrar fechas y así no afectar a la trama de la serie producida por Diagonal TV. Mientras tanto, cabe la posibilidad de que el embarazo de Alba Brunet sea disimulado mediante varios trucos. Uno de ellos se basa en utilizar un vestuario más holgado para que no se note el vientre o grabar en planos más cortos.