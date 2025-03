Aitana Ocaña se abre en su documental para confesar su mayores miedos. La cantante ha compartido recientemente su experiencia con la depresión, ofreciendo una perspectiva sincera sobre los desafíos emocionales que enfrenta a pesar de su éxito profesional. De hecho, durante los últimos episodios de 'Metamorfosis', estrenada en Netflix el 28 de febrero, la artista reveló haber atravesado una etapa complicada a nivel psicológico. La catalana desvela que durante las vacaciones en Mallorca en junio del pasado verano empezó a notar que algo que algo no iba bien.

La cantante describió la depresión como una sensación de tristeza profunda sin causa aparente, destacando la frustración de sentirse así a pesar de tener una carrera exitosa y reconocimiento público. A pesar de que no salen imágenes de Mallorca durante el documental, Aitana si hace referencia a los días que pasaron en la Isla el pasado mes de junio, donde disfrutaron de navegar por la costa en familia y también aprovecharon la ocasión para visitar a Rafa Nadal y su hermana Maribel, con quien mantienen una muy buena relación.

«Es muy frustrante el hecho de tener en tu mente todo el tiempo el 'qué afortunada soy, qué bien me va todo' y, aun así, levantarte y no querer hacer nada», confesó Aitana. «Me siento muy vulnerable compartiendo esto, llevo un mes muy triste, me cuesta mucho entrenar, leer un libro, ver una película, trabajar... Me da miedo que no sea temporal el estar triste», asegura la cantante, visiblemente emocionada.

Además de la depresión, Aitana compartió su lucha contra la hipocondría, un miedo irracional a enfermar que ha afectado su bienestar diario. «Es una cosa irracional. Yo sé que si se mueve el avión no pasa nada, pero a mí me entran escalofríos», explicó sobre su temor a volar.

Ibiza, tras la ruptura con Yatra

La serie documental de seis episodios, dirigida por Chloé Wallace, ofrece una visión íntima de la vida y carrera de la cantante española Aitana. A lo largo de los episodios, Aitana también aborda su ruptura con el cantante colombiano Sebastián Yatra. Aunque no se profundiza en las causas específicas de la separación, la artista expresa su tristeza y el impacto que tuvo en su vida personal y familiar.

«Puede que cuando acabemos de grabar este documental ya no estemos juntos». Es una de las frases más escuchadas durante los primeros capítulos del documental de Aitana. Para un par de capítulos más tarde confirmar el fin de la relación: «Pues ya no estamos juntos», cuenta la joven desde un barco en Ibiza. Y es que Aitana viajó con sus amigas a las Pitiusas tras la ruptura y hace estas declaraciones mientras disfruta de unos días de desconexión en las Baleares. «La ruptura fue justo antes del último concierto de la gira de verano (en Galicia) y claro, acabé tocadilla», añade.

«Aitana: Metamorfosis» ha generado diversas opiniones entre la crítica y el público. Algunos elogian la honestidad con la que la cantante aborda su vida privada, mientras que otros cuestionan la coherencia entre su deseo de privacidad y la exposición mostrada en el documental.