Como cada miércoles, las revistas del corazón traen las noticias más llamativas y salseantes de la semana. ¡Hola!, Lecturas, Semana y Diez Minutos consiguen auténticos bombazos que nos dejan boquiabiertos y con ganas de más. Descubre quiénes son las personas protagonistas del momento y estate al tanto de las últimas novedades de la prensa rosa. Si quieres saber más cotilleos te dejamos aquí las portadas de las revistas del corazón de hoy, miércoles 26 de febrero de 2025.

La princesa Leonor, protagonista de '¡Hola!'

¡Hola! lleva como protagonista a la princesa Leonor abordando la rumorología del beso con un compañero a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, una polémica basada en un bulo, según asegura la revista. Las fotos de Tamara Falcó e Íñigo Onieva confirman que su relación va viento en popa, también confirman que la relación entre Sara Carbonero y José Luis Cabrera es sólida. Finalmente una hacen un recorrido de la vida de Richard Gere en España junto a su esposa.

Semana tiene como protagonista a Aitana

Semana trata esta semana la crisis emocional que ha vivido Aitana y que reveló recientemente. «Me han diagnosticado depresión, lloraba todos los días», dice el titular grande de la revista. Este jueves, 28 de febrero, se estrena Metamorfosis, la serie documental sobre su vida. Anabel Pantoja y su marido se preparan para un momento decisivo en la investigación que la juez está cursando sobre el ingreso hospitalario de su hija Alma. También dedican espacio a la princesa Leonor y a Raphael.

Diez Minutos ofrece una entrevista en profundidad de Carmen Lomana

Diez Minutos entrevista a Carmen Lomana que cuenta cómo sobrellevó perder a su marido: «Cuando me quede viuda, no me suicidé por estética» y también «He sido infiel. Yo de joven era como Esassi». Laura Madrueño, presentadora de Supervivientes, y su marido, Álvaro Puerto parecen estar atravesando una serie crisis mientras que Tamara Falcó e Íñigo Onieva viven un San Valentín de lo más romántico.

Lecturas trae a su portada la polémica del futbolista Joaquín

Lecturas ha podido saber que el futbolista Joaquín ha sido tentado por parte de una actriz porno, la misma con la que fue visto Iker Casillas. Pero Joaquín no cayó en la trampa tendida por Claudia Bavel y no llegó a quedar con ella pese a cruzarse algunos mensajes. Anabel Pantoja y David Rodríguez tienen cada día más cerca la vista oral por el ingreso hospitalario de su hija. Finalmente, preocupación por el grave estado de salud del papa Francisco.