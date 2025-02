Aitana ha revelado en una entrevista con la Cadena SER que se está tratando de depresión y de su hipocondría. Ha sido en el programa de La ventana donde ha desvelado que a finales del año pasado sufrió una «etapa muy complicada a nivel psicológico» y que todo se verá reflejado en su documental Metamorfosis, que llegará el próximo 28 de febrero en Netflix.

La cantante ha explicado en el micrófono de la SER que le cuesta mucho «decir estas cosas, no por sacar mi vulnerabilidad a relucir, sino porque desde fuera se puede ver como un problema del primer mundo porque tengo muchas facilidades alrededor. ¿Qué me voy a quejar yo de la vida?», ha contado en la charla con Carles Francino.

Pese a sufrir esta etapa tan difícil, Aitana ha indicado que se encuentra mucho mejor, aunque todavía no está recuperada del todo. «Creo que la depresión es igual para todos. Es la primera vez que lo digo públicamente y está bien hablar de esto, qué es la depresión. Es importante», ha afirmado.

Por otro lado, ha afirmado que uno de los temas más importantes que ha tratado con el psicólogo «es el ser hipocondríaca. Yo no había hecho nunca terapia y no me daba cuenta de que no era un poco hipocondríaca, sino muy hipocondríaca». Además, ha expresado que «desde pequeña he pensado siempre que me pasaba algo y no quería ir al médico para que no me viesen nada».