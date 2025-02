Como cada miércoles, las revistas del corazón traen las noticias más llamativas y salseantes de la semana. ¡Hola!, Lecturas, Semana y Diez Minutos consiguen auténticos bombazos que nos dejan boquiabiertos y con ganas de más. Descubre quiénes son las personas protagonistas del momento y estate al tanto de las últimas novedades de la prensa rosa. Si quieres saber más cotilleos te dejamos aquí las portadas de las revistas del corazón de hoy, miércoles 12 de febrero de 2025.

¡Hola! ilustra la boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinoyannis

¡Hola! muestra en portada la boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinoyannis. Al enlace del hijo del rey Constantino, celebrado en la iglesia más antigua de Atenas, acudieron la reina Sofía y la infanta Cristina. También dejan espacio para Anabel Pantoja, protagonista de las últimas semanas por la investigación sobre los motivos de su ingreso hospitalario. Cierra el número con los mejores momentos de la ceremonia de los Goya.

Diez Minutos habla con Cristina Pedroche de su embarazo

Diez Minutos escoge a Cristina Pedroche, embarazada de su segundo hijo, como protagonista de esta semana: «Es niño y queremos un nombre vasco», dice el titular. Carlo Costanzia sale a pasear con su hijo, al que lleva en un carrito y también dedican espacio para la boda de Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinoyannis y un resumen de la alfombra roja de los premios Goya.

Mercedes Milá, en la portada de Lecturas

Lecturas ofrece su portada a Mercedes Milá, que no atraviesa un buen momento. La presentadora reveló en 2018 que padecía depresión y ahora le ha contado Gemma Nierga que continúa soportándola: «Tomo pastillas, pero hay veces que no me hacen efecto. Hoy me ha ocurrido y he estado llorando como una idiota muchas horas», explicaba en la entrevista. Vemos a Anabel Pantoja paseando con su hija en un carrito, mientras la juez investiga por qué la niña fue ingresada en el hospital. En el faldón, repaso de los atuendos y anecdotarios de los Goya y la ruptura de Susanna Griso con su pareja, con quien llevaba algo más de tres años de relación.

Semana lleva a Fabiola Martínez en portada

Semana lleva a Fabiola Martínez como protagonista con motivo de su libro, Cuando el silencio no es una opción. Lo que nunca conté, donde narra los abusos de los que fue víctima de niña «Solo quiero que mis padres entiendan el dolor», leemos como titular de una entrevista sobre aquella vivencia. Marisol, que perdió hace año y medio a su pareja, ha cumplido 77 años. Luis Miguel y Enrique Ponce se han encontrado y si bien el mexicano es el novio actual de Paloma Cuevas, ex del torero, el trato fue cordial y amigable. Por último, un repaso a los mejores looks de la ceremonia de los Goya.