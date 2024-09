La boda de Nacho Aragón y Bea Gimeno en Mallorca ha sido la protagonista del fin de semana en redes sociales. El hijo de Emilio Aragón se dio el 'si quiero' con Bea Gimeno el pasado 5 de septiembre en una ceremonia íntima y religiosa en Puigpunyent y el sábado la pareja lo celebró por todo lo alto en la finca Son Joan Arnau, en Sineu, rodeados de familia y amigos. Entre los asistentes destacaban los influencers María Pombo y Pablo Castellano, María García de Jaime y Tomás Páramo. También ha asistido la cantante María Parrado y su novio, el fotógrafo Marcos Plaza.

Sin embargo, si hubo un invitado que acaparó el protagonismo de la noche fue el padre del novio. Emilio Aragón volvió a adoptar la personalidad de Milikito para entonar su famoso Susanita tiene un ratón, además de una canción compuesta especialmente para la boda de su hijo con la influencer. Sin duda, este fue uno de los momentazos de la noche y el más compartido en redes sociales.

El pasado sábado pasaban por el altar para darse el, 'Sí, quiero', Bea Gimeno y Nacho Aragón, hijo de Emilio Aragón. Una boda que comenzaba el pasado jueves en Mallorca con los novios contrayendo matrimonio en una iglesia de la isla rodeados por sus familiares. El viernes tuvo lugar la magnífica preboda en la que estuvieron presentes algunas influencers como María Pombo. Y el plato fuerte fue el sábado en el que celebraron la boda oficial por todo lo alto y en el que familiares de Nacho protagonizaron algunos de los momentos más icónicos de la noche. Emilio Aragón se subió al escenario para dedicarles a su hijo y su nuera la famosa canción de 'Susanita tiene un ratón'. Sin duda alguna los recién casados recordarán este momento como único y especial.

Acompañado por una banda de músicos el cómico se hacía con el micrófono para cantar un par de canciones a la pareja mientras el resto de invitados le acompañaban con palmas y vítores al otro lado del escenario. Además del famoso tema de Los Payasos de la Tele, Emilio Aragón sorprendió a la pareja componiéndoles una canción que interpretó junto a su mujer y el resto de sus hijas. «Hoy es la boda de Bea y Nacho, hoy es el día en que los dos se han casado de blanco. Madre mía, ya pensábamos que nunca llegaría, bendito día. Lo bueno es que yo me he librado del chaqué. No hay nada como esta esta bendita guayabera, de estar sudando me libre», decía el cómico en la letra.

Pero este no fue el único momento de la boda en el que Miliki estuvo presente, ya que el baño de hombres estaba señalado con una fotografía suya y, el de las mujeres, con una imagen de la abuela de la novia. Un tierno detalle que tuvieron la pareja con sus abuelos.

Con esta gran fiesta, la familia Aragón puso fin a tres días de fiesta en la Isla. El pasado jueves, día 5, cuando se dieron el 'sí, quiero', en una ceremonia religiosa, donde solo asistió su familia cercana. El viernes se celebró la preboda en un restaurante junto al mar, y finalmente los novios pusieron la guinda con la gran fiesta fue este sábado.