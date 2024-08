Tras un año desde que el mediático caso de Daniel Sancho, el juez del Tribunal Provincial de Samui, en el sur de Tailandia, ya ha redactado la sentencia. El joven español, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha sido acusado de asesinato premeditado al cirujano colombiano Edwin Arrieta. El suceso tuvo lugar el 2 de agosto de 2023 en la habitación que compartían en la isla de Phangan, al sur de Tailandia. 393 días después, este 29 de agosto se emitirá la sentencia final del tribunal.

El acusado, actualmente, se encuentra en prisión provisional en Tailandia. Desde que confesó el asesinato, cada movimiento de la policía tailandesa, la fiscalía y la judicatura ha sido de una gran relevancia mediática. Según medios nacionales, Daniel Sancho recibirá el veredicto acompañado de sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, siendo estas las únicas autorizaciones que ha concedido la Corte. Sin embargo, por parte de la familia de la víctima no se espera ningún representante para asistir a la lectura del fallo.

El cocinero español se podría enfrentar a una pena capital en el país del Sudeste Asiático. según ha pedido la Fiscalía. Por su parte, la familia Arrieta, según informan fuentes cercanas, no desearía la pena de muerte para Sancho por cuestiones religiosas. Como ya ha informado este medio, la sentencia se encuentra en proceso de revisión por la Oficina del Juez del Decano de la Región 8, de la que depende el juzgado de Samui. Esta lectura debe ser realizada por cinco jueces, uno de ellos siendo el decano.

La sentencia

Según lo que se ha filtrado desde la sede judicial, el acusado del crimen de Edwin Arrieta sería declarado culpable. Además, consideran que habría actuado de forma premeditada y preparó la muerte del cirujano. La policía, encargada de la investigación, se ha pronunciado siguiendo la misma línea. Por otro lado, los letrados defensores de la víctima mostraron su preocupación por la falta de arrepentimiento de Sancho, quien no ha pedido perdón en ningún momento.

La defensa del español estima diferente, considera que no fue una muerte planeada, sino un accidente. Daniel Sancho habría acabado con la vida de Edwin Arrieta tras una pelea. No obstante, sí reconoce que posteriormente desmembrara el cuerpo y ocultara los restos. La alegación pide que solo se considere ese delito, el cual está penado con tan solo un año de prisión, según la legislación tailandesa. Sin embargo, la Corte de Koh Samui no tiene dudas sobre la muerte de Edwin Arrieta. Es importante recordar que la sentencia podría conllevar la pena de muerte, solo permutable por cadena perpetua si el rey de Tailandia lo aprueba.