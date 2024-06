Tamara Falcó desmiente el embarazo: «Estoy de operación bikini»

Al final de momento no. Tamara Falcó ha desmentido estar embarazada tras el sospechoso 'selfie' que dio rienda suelta a las especulaciones. Así lo ha admitido la marquesa de Griñçon en la tertulia semanal en la que participa junto con Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo en 'El Hormiguero'. Este jueves, además de asuntos de actualidad, Pablo Motos también ha puesto sobre la mesa los rumores acerca del estado de Tamara: «Bueno, Tamara, empieza tú. ¿Estás embarazada? Por esa foto que subiste...», ha instado el presentador, a lo que la 'influencer' ha respondido tajante, pero con un toque de gracia.

«¿Sabes que es lo que mas me fastidia? Que estoy en plena operación bikini y la gente no para de preguntarme si estoy embarazada. Me dicen 'Enhorabuena'...», confesaba la hija de isabel Preysler riéndose de la comprometida situación. Aunque no ha querido ahondar en detalles con respecto a en qué punto de búsqueda de embarazo se encuentran, sí ha dado a entender que Íñigo y ella están abiertos a ampliar la familia: «Estamos... Nosotros encantadísimos si fuera verdad, pero es solo un gesto amoroso», repetía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

A raíz del tema del embarazo, Tamara también ha acabado sincerándose sobre Onieva, con el que va a cumplir dentro de unos días el primer aniversario de su boda. «No es un marido de 10», ha espetado, para después añadir: «Hay gente que me dice que los dos primeros años son los más complicados, pero el primero ha sido fantástico así que no estoy para nada de acuerdo». Las declaraciones de la marquesa dejan claro que su relación parece estar consolidada y con grandes planes de futuro.

El gran deseo de Tamara: formar una familia

La marquesa siempre ha mantenido públicamente que uno de sus mayores sueños es formar una familia y ser madre. En este casi primer año de matrimonio no es la primera vez que saltan los rumores acerca de un posible embarazo de la marquesa, sin embargo, las anteriores ocasiones han sido desmentidas Eso sí, según han confirmado ambos, Tamara e Íñigo están intentando activamente ser padres, por lo que la confirmación de la tan esperada noticia podría estar al caer.