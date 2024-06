Bertín Osborne llega (al fin) a un acuerdo sobre la paternidad del hijo de Gabriela Guillén

Tras meses de polémica al fin parece que Bertín Osborne cede y reconoce la paternidad del niño que Gabriela Guillén dio a luz hace cinco meses. Ambos llevaban enzarzados en una guerra mediática y, sobre todo, personal, sobre si el hijo era o no del cantante y presentador. Ella ha mantenido siempre que sí. El, lo ha negado en rotundo y se ha desentendido del niño...hasta ahora. No sabemos muy bien qué ha podido pasar, pero de repente el culebrón ha dado un giro de 180 grados con el comunicado que han emitido de forma conjunta Gabriela Guillén y Bertín Osborne.

Según el escrito de la pareja, Bertín se compromete a garantizar el mejor futuro para el niño. Aunque el texto en principio es de elaboración conjunta, llama mucho la atención el toque crítico que se desprende de él con respecto a Bertín Osborne, se desconoce si es por parte de Gabriela o si el propio cantante ha sido tan autocrítico con su gestión del tema. En este sentido, se expresa que sus primeras reacciones «no fueron las más adecuadas» (pues el presentador negó por activa y por pasiva ser el padre y se despreocupó del asunto por completo) y se compromete, dice el comunicado, a arreglarlo con «hechos que permitan dar las mejores posibilidades al menor».

Gabriela dio a luz al niño en diciembre del año pasado y Bertín mantuvo una actitud totalmente contraria a la del comunicado de ahora. Apenas unas semanas después del nacimiento del niño, declaraba a la revista ¡Hola!: «A mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente». Finalmente, parece que ahora ambos han decidido dejar las tensiones y las malas palabras detrás y empezar una nueva etapa con la máxima de la madurez y el compromiso de garantizar un ambiente en armonía para que el niño crezca en el mejor entorno posible. El tiempo dirá si se trata de un alto al fuego momentáneo o de un tratado de paz duradero.

Los otros hijos de Bertín Osborne

Bertín Osborne ha dado siempre mucho de qué hablar en cuanto a su vida sentimental, con muchas parejas y muchos titulares de prensa. Sin embargo, solo ha estado casado en dos ocasiones: su primera mujer fue Sandra Domecq Williams, una mujer jerezana, con antepasados británicos, y de familia relacionada con el mundo del vino, con la que contrajo matrimonio en 1977. Su matrimonio persistió hasta 1991, cuando se divorciaron tras los múltiples escándalos amorosos del cantante. La segunda fue Fabiola Martínez, con la que se casó en 2006 y de la que se divorció en 2021.

En cuanto a su descendencia, Bertín tiene -al menos, oficialmente- otros seis hijos además del recién nacido y fruto de la actual polémica. En concreto, tiene tres hijas con Sandra Domecq -Alejandra (45 años), Eugenia (37 años) y Claudia (34 años) Osborne- y dos con Fabiola -Kike, de 16 años, y Carlos, de 15-. Además, el que fuera su primogénito, Cristian, que tuvo con Sandra, murió desgraciadamente pocas horas después del parto.