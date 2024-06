Anabel Pantoja, colaboradora de diversos programas de Telecinco y conocida por ser la sobrina de Isabel Pantoja, espera su primer hijo con el fisioterapeuta David Rodríguez. Así lo ha anunciado en exclusiva este martes la revista Lecturas, donde la 'influencer' ha dado la noticia de su embarazo con mucha ilusión y ha aprovechado también para desmentir los rumores que circulaban últimamente sobre una posible ruptura de la pareja.

«Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien», ha reconocido Anabel, visiblemente pletórica en las imágenes compartidas a raíz de la exclusiva. Y es que por muchos era sabido que uno de sus grandes sueños siempre había sido formar una familia. Eso sí, no todo ha sido color de rosa. Además de la buena nueva del embarazo, Anabel Pantoja también ha reconocido en la misma entrevista con la revista que ella y David llevaban tiempo buscándolo y que no es la primera vez que se queda en cinta. De hecho, sufrió un aborto en octubre del año pasado, un momento que ha reconocido, muy duro.

Un año de frenesí amoroso

Anabel Pantoja y David Rodríguez llevan juntos poco más de un año. La suya ha sido una historia de amor muy intensa. Y es que se conocieron mientras ambos acompañaban a Isabel Pantoja en su gira por América, ella como asistente y community manager, y él como fisioterapeuta. A lo largo del viaje se convirtieron primero en amigos inseparables, pero la chispa entra los dos fue prendiendo hasta que se percataron de que la conexión era muy profunda. Tanto fue así que poco después, al regresar a España, Anabel terminó su relación con el esgrimista Yulen Pereira.

No fue hasta entrado el verano cuando Anabel y David confirmaron oficialmente su relación por redes sociales. Desde entonces, como se ha podido ir viendo en las cuentas, están viviendo una de las épocas más dulces y bonitas, ahora, todavía más después de la noticia de la espera de su primer hijo.

Las reacciones en su entorno más íntimo

Según ha desvelado la propia Anabel, todo su entorno cercano ha recibido la noticia con mucha ilusión. Y es que no es para menos. Ella es prácticamente el pilar que sustenta a los Pantoja, pese a la evidente distancia que separa a la cantante de sus hijos. Anabel es la mano derecha de la tonadillera, con la que trabaja mano a mano, acompañándola en sus giras y teniendo en ella, casi a una segunda madre. Pero ese estrecho vínculo, pese a las disputas internas entre varios miembros de la familia, no impide que a la vez Anabel conserve y mantenga una muy buena relación con sus primos, Kiko Rivera, con el que se comporta casi como una hermana, y con Isa P. La noticia de la llegada el próximo invierno de un futuro nuevo miembro a la familia Pantoja ha conseguido endulzar la turbia atmósfera familiar que desde hace ya mucho sufre el entorno de la cantante.