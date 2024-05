Kris Jenner sorprende estando en Deià, pero no es la primera vez que ha pisado las isla. De hecho, parece que se ha vuelto toda una enamorada de Mallorca, pues repite por segundo año consecutivo. Y es que en julio de 2023 la matriarca y momager de las hermanas subió imágenes en su cuenta personal de Instagram disfrutando de un día en las costas mallorquinas a bordo de un superyate de lujo junto a su pareja, Corey Gamble, y con la afamada presentadora estadounidense Ellen DeGeneres.

Se trataba de una parada de relax tras el desfile de alta costura de Dolce & Gabanna en Puglia (Italia), donde Jenner fue vista disfrutando de la moda italiana junto a sus hijas Kim, quien fue el centro de todas las miradas con un vestido de tafetán color ciruela.

Así, la productora y gestora de la marca Kardashian compartió un carrusel de fotografías donde se la podía ver disfrutando de actividades como montar en moto acuática, hacer paddle surf, tocando el piano o bebiendo un buen vino en la Serra de Tramuntana. «La vida ha sido pensada para buenos amigos y grandes aventuras», escribía Jenner en el pie de foto, a lo que DeGeneres le dejó un comentario: «La mejor. La próxima vez avísame sobre llevar caftanes a juego antes de subir al barco».

Kris Jenner, ‘momager’ y matriarca de las Kardashian

Kris Jenner, conocida por su rol como momager (una fusión de las palabras mom -madre en inglés- y manager -jefa-), es una figura prominente en el mundo del entretenimiento gracias a su habilidad para gestionar las carreras de sus hijos. Se hizo famosa internacionalmente a través del reality show Keeping Up with the Kardashians, que brindó una ventana al estilo de vida y las dinámicas de su extensa familia. A pesar de que el show ha concluido, Jenner sigue siendo un pilar en el ámbito empresarial y mediático.

En términos de su carrera, Jenner ha expresado públicamente que no tiene planes de retirarse, comparando su energía y dedicación con la de su madre, que trabajó hasta los 82 años. Se describe a sí misma como profundamente involucrada y apasionada por su trabajo, lo cual le brinda propósito y satisfacción. Esto se refleja en su continua participación en la expansión de los emprendimientos de sus hijas y en su capacidad para manejar desafíos empresariales y personales, incluso mientras maneja problemas de salud propios como un reciente susto de un tumor.