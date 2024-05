Ibai Llanos, en un hospital de México por comer picante: «No puedo ni sentarme»

El conocido 'streamer' Ibai Llanos ha estado unos días en México, con motivo del Kings World Cup, el torneo de fútbol creado por él mismo y el exfutbolista del Barça Gerard Piqué, que empezó el 26 de mayo. Eso sí, según lo que ha compartido Llanos, el viaje se ha visto marcado por un susto gastronómico -en concreto, con el picante- que le ha hecho acabar nada más y nada menos que en el hospital.

Según ha compartido el streamer en diferentes historias en Instagram y publicaciones en Twitter, ha acabado «jodido en un hospital mexicano». El motivo no ha sido otro que el alto grado de picante de la comida mexicana: «Me acaban de pinchar en el culo y no puedo ni sentarme. No vuelvo a tomar picante en mi vida, paradme si me ven haciéndolo».

Jodido en un hospital mexicano, me acaban de pinchar en el culo y no puedo ni sentarme.



No vuelvo a tomar picante en mi puta vida, paradme si me veis haciéndolo. — Ibai (@IbaiLlanos) May 26, 2024

Entre sorprendidos y preocupados, muchos usuarios se han interesado por el estado de salud de Ibai. Ante la pregunta de qué era exactamente lo que le habían inyectado, el propio Ibai respondía: «No sé, me dice 'te hará daño', y cuando quería preguntar qué era, ya estaba dentro'». Se han sucedido los mensajes de apoyo y cariño, aunque la situación también ha dado pie a las bromas. Por suerte, todo ha quedado en un susto y una anécdota para el recuerdo, pues ha recibido el alta y ha podido estar presente en la final de la competición, la Final Four. El susto, eso sí, se ha vuelto viral, aglutinando la friolera de más de 2 millones de interacciones y casi 50.000 me gusta en redes sociales.

El incidente se produce cuando solo falta de un mes y medio para 'La Velada del Año 4', el evento de Twitch más grande de toda la comunidad de habla hispana y que organiza, precisamente Llanos. Tendrá lugar el 13 de julio en el Nuevo Estadio Santiago Bernabéu. Se trata de un evento de boxeo aficionado entre streamers, creadores de contenido y otros famosos.