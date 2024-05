Tanto Miguel Bernardeau como Ester Expósito han estado siempre en el punto de mira en lo que compete a su vida romántica. De hecho, por todos es conocido el romance que mantuvo el actor de El Zorro con la cantante Aitana, la cual no tuvo reparos en llevarlo de forma pública y que además tuvo un gran seguimiento mediático. Por la parte de la actriz, Expósito fue durante mucho tiempo carne de rumores románticos mientras participaba en la serie de Netflix Élite, donde surgió uno de sus amoríos más famosos con Álvaro Rico. Pues este martes han saltado las alarmas de nuevo tras que la revista Vanitatis publicara que se ha visto a Bernardeau y a Expósito besándose en Madrid.

El hecho ocurrió en la Puerta del Hierro, una exclusiva urbanización de Madrid, en concreto en un lugar, según explica Vanitatis, «escondido» para no ser objetivo de miradas ajenas. Y es que, según explica un testigo presencial que pudo observar el acto, «no paraban de besarse y de hacerse caricias». Por el momento, ninguno de los dos ha afirmado o desmentido esta información, por lo que la pareja todavía no ha sido confirmada de forma oficial.

Rumores desde 2023

En 2023, los rumores de romance entre los actores Miguel Bernardeau y Ester Expósito captaron la atención del público y los medios de comunicación. Ambos fueron vistos en varias ocasiones compartiendo momentos juntos, lo que desató especulaciones sobre una posible relación amorosa. Uno de los momentos más comentados fue la asistencia de Expósito a la fiesta de cumpleaños de Bernardeau, donde se les vio en actitud cariñosa, según testimonios compartidos en redes sociales y medios especializados. Además, diversas salidas y encuentros en lugares públicos alimentaron aún más los rumores, haciendo que los fanáticos de la serie Élite, en la que ambos participaron, se entusiasmaran con la idea de una relación entre los dos actores.

Sin embargo, en enero de 2024, Miguel Bernardeau decidió romper su silencio y aclarar la situación. Durante una entrevista, Bernardeau afirmó que él y Expósito son solo amigos, desmintiendo cualquier rumor de un romance entre ellos. Explicó que prefiere no hablar de su vida privada para evitar entrar en una rueda de especulaciones mediáticas: «Somos amigos desde hace mucho tiempo, sí. Yo es que en mi vida privada no voy a confirmar ni negar nada, es entrar en una rueda de medios que no me apetece».