Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, romántica escapada a Mallorca

Son, desde hace casi tres años, una de las parejas más mediáticas y envidiadas del panorama social. Sencillos, naturales y cercanos pasean su amor por donde van. La presentadora de televisión, modelo y Miss España 1996, María José Suárez, y el jinete y polifacético Álvaro Muñoz Escassi han disfrutado de un romántico e idílico largo fin de semana en Mallorca. «Teníamos ganas de volver a la Isla y en esta ocasión hemos podido disfrutar de una estancia maravillosa, ya que al ser embajadores de la cadena de hoteles Barceló, nos hemos alojado en el hotel Albatros de Illetas y nos han tratado como reyes», comenta María José, quien destaca que «uno de mis momentos del día ha sido el desayuno con vistas al mar. La verdad que ha sido fabuloso y estaba todo buenísimo». Por su parte, Álvaro añade que «si te digo que me he comido un kilo de sobrasada en los desayunos, no te miento. La sobrasada era lo que más le gustaba a mi madre, junto a las anchoas. Y a mí también».

Álvaro, notablemente bronceado, asegura que «han sido cuatro días, con sus noches muy bien aprovechados. Hemos disfrutado del hotel, hemos tenido tiempo de relajarnos y tomar el sol, aunque no me he bañado porque el agua estaba un poco fría. Hemos salido a pasear y cenar por el centro y también hemos aprovechado para ver a nuestras amigas Lucrecia Petraglia y Anna Valdivieso, que han estado con nosotros en el programa Baila como Puedas y ahora forman parte del equipo de baile de Lío Mallorca que inaugura temporada este jueves». El jinete, curtido en programas televisivos como Supervivientes o MasterChef Celebrity, se ve como participante de El Desafío, en Antena 3. «Es un concurso al que me gustaría ir. De hecho, ya lo he dejado caer. Creo que es un programa hecho a mi medida». De su paso por el talent show de baile de TVE, cuenta lo bien que lo ha pasado: «Tengo un estilo propio», bromea. Sin embargo tanto María José como Álvaro aseguran que «bailamos todo el día, tanto en casa como cuando salimos de marcha. Nos encanta bailar».

Compenetrados y de miradas cómplices, cuando se les pregunta si les gustaría tener un hijo en común, tiene clara la respuesta. «Sí, pero Álvaro tiene una vida social muy poco compatible para tener ahora mismo un niño pequeño y yo no quiero un padre que ejerza lo justo, pero me hubiera gustado tener un hijo de Álvaro», explica la modelo. Por su parte, el sevillano responde que «tengo una hija de casi 30 años y pronto nos hará abuelos».

Un momento de complicidad de la pareja. FOTO: JULIÁN AGUIRRE

La pareja se procesa palabras y muestras de cariño al hablar el uno del otro. «De María José llevo enamorado toda la vida. Tiene un gran corazón. Es la mujer de mi vida y cuando estás con ella te atrapa y no necesito otra cosa». Por su parte, María José desvela que «lo que me gusta de Álvaro es que es transparente, además de que es divertido y todo el día te hace reír. Me gusta como persona, algo que sólo se pudo ver un poco en su participación en MasterChef». Respeto a regresar a Mallorca, tanto Álvaro como María José aseguran que «nos vamos con ganas de volver y estamos pensando en venir en agosto, ya que somos unos amantes del mar y nos encantaría estar en la Copa del Rey de Vela».