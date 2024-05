La superestrella norteamericana Tom Cruise se dio un baño el pasado fin de semana en aguas de Mallorca junto al director mexicano Alejandro González Iñárritu, con quien está trabajando para su próxima película. La noticia podría pasar solo por un momento de ocio de los dos profesionales, pero quienes les vieron comentaban que parecían preparar un futuro rodaje que podría tener Mallorca como set de filmación. Por lo tanto, se lanza la pregunta, ¿van a rodar Tom Cruise y Alejandro Gonález Iñárritu en Mallorca?

Se sabe desde hace varias semanas que el protagonista de cintas como Misión: Imposible, Top Gun y Algunos hombres buenos formará parte del elenco del nuevo filme de Iñárritu, autor de títulos como El renacido o Birdman, por lo que no es nada descabellado que trataran de este nuevo proyecto en común en aguas e la Isla.

No obstante, por lo que ha podido saber este diario, Iñárritu y Cruise se encontraban en la Isla únicamente para disfrutar del ocio y aunque pudieran haber discutido el filme, este se está rodando en Londres y no tiene absolutamente nada que ver con Mallorca, por lo que podemos confirmar a día de hoy que la Isla no formará parte de esta nueva producción que todavía carece de título.

Esto no significa que no sea posible que puedan haber decidido, en el futuro, rodar alguna secuencia, algún exterior o cualquier otra filmación en Mallorca, pero de ser así no sería nada oficial de momento y, por las informaciones recibidas, su presencia en la Isla se circunscribe únicamente al deseo de navegar por el Mediterráneo y discutir este nuevo filme que tiene Londres como set principal.