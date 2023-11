Hablar de Zac Efron es sinónimo de High School Musical. Aunque el actor haya realizado otras películas esta fue la que le llevó a la fama y con la que más se le identifica. Sin embargo, esta vez ha estado en boca de todos por su irreconocible cambio físico. Durante una entrevista para presentar su nueva película The Iron Claw, sus fans no pudieron dejar de comentar lo cambiado que estaba el rostro del actor y qué le había pasado en la cara.

Aunque a simple vista podía parecer que se había hecho retoques estéticos la realidad era muy diferente. El actor, de 36 años, no se había sometido a ninguna cirugía plástica por placer, sino por necesidad. Así lo explicó él mismo en 2022, revelando que su nuevo aspecto se debe a un accidente doméstico. El artista se resbaló en el suelo de su casa por caminar descalzo y se rompió la mandíbula, además se dislocó el hombro y se rompió una costilla que terminó con su cabeza encima de una fuente de granito. Cuando despertó, cuenta que tenía literalmente «el hueso de la barbilla colgando» de su cara.

Después del accidente, el actor fue trasladado enseguida al hospital y allí comenzó un largo proceso de recuperación y rehabilitación. Todo ello terminó con el aumento considerable del tamaño de su rostro ya que le quedó cicatrización de la operación y además tuvo que aumentar los músculos de alrededor de la mandíbula. No obstante, esta no era su primera lesión en la zona, ya que se había roto la mandíbula en 2013, tras resbalarse con un charco. El actor reconoce que se enteró de los rumores sobre que se había sometido a operaciones de cirugía plástica por su madre. Su familia había leído en las redes sociales y en distintos medios que su nuevo aspecto físico en el rostro se debía a retoques estéticos y no a un accidente doméstico.