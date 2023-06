Como cada miércoles, las revistas del corazón traen las noticias más llamativas y salseantes de la semana. ¡Hola!, Lecturas, Semana y Diez Minutos consiguen auténticos bombazos que nos dejan boquiabiertos y con ganas de más. Descubre quiénes son las personas protagonistas del momento y estate al tanto de las últimas novedades dentro de la prensa rosa. Si quieres saber más cotilleos te dejamos aquí las portadas de las revistas del corazón de hoy, miércoles 7 de junio.

Paloma Cuevas y Luis Miguel, en la portada de la revista ¡Hola!

¡Hola! trae las fotos en exclusiva de la pareja del momento. Estamos hablando de Paloma Cuevas y Luis Miguel. Los enamorados han paseado su amor por las calles de París muy sonrientes y de la mano. En la portada vemos a la ex del torero Enrique Ponce y al cantante asistir juntos a la boda del hijo de Rosa Clará, Daniel, el pasado fin de semana.

La pareja ya no se esconde más y gritan al mundo su buen momento personal. Al igual que Enrique Ponce y Ana Soria. La polémica relación por su diferencia de edad, él tiene 51 y ella 24, no les impide disfrutar de su historia.

Kiko Matamoros y Marta López, en la portada de la revista Lecturas

Lecturas ha captado todos los detalles de la boda, que muchos califican en el mundo de la prensa rosa, como el evento del año, junto a la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La portada abre conuna fotografía muy simbólica de Kiko Matamoros y Marta López. El colaborador de Sálvame aparece con su mujer y sus dos hijos: Diego y Laura Matamoros. A lo largo de su vida, Kiko, ha tenido encontrazos con sus hijos, pero ahora parece que han sellado la paz.

Terelu Campos narra en exclusiva para la revista cómo ha sido la boda, un enlace relgioso lleno de momentos especiales y lacrimógenos. Cuatro años después, Kiko Matamoros y Marta López se dan el sí quiero el pasado viernes en la Basílica de San Miguel, en Madrid.

Semana abre con la boda romántica de Kiko Matamoros

Semana se mete de lleno en la boda de Kiko Matamoros y Marta López. El enlace ha tenido una importante ausencia: Anita Matamoros. La hija pequeña del colaborador de Sálvame decidió no asistir porque se ha enfriado la relación con su padre. Sin embargo, Kiko, ha tenido unas palabras hacia ella en el día más importante de su vida: «Claro que me hubiera gustado que hubiera estado mi hija...».

Las bodas llenan la portada de Semana. Matías Prats y Claudia Collado también dieron el sí quiero este fin de semana, al que acudieron muchos personajes conocidos de la profesión. La impresionante boda del hijo de Rosa Clará no ha pasado por alto. Una de las parejas invitadas fue Paloma Cuevas con Luis Miguel.

Jorge Javier Vázquez, en la portada de la revista Diez Minutos

Diez Minutos escoge a Jorge Javier Vázquez. Su adiós de la televisión implica no verle más en la pequeña pantalla. El presentador ha participado en programas que han marcado un antes y después en el panorama nacional: Supervivientes, Sálvame, Aquí no hay tomate... El comunicador anunció su decisión más difícil poco después de saber que Sálvame tendría un fin -a finales de junio-.

Jorge Javier Vázquez explicó a sus amigos y seguidores su decisión a través de sus redes sociales: «El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". 'Hasta que surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena».