Tamara Falcó ya tiene vestido para la boda

Solo queda un mes y medio para su enlace con Iñigo Onieva, que tendrá lugar en el Palacio de El Rincón, y después de quedarse sin firma, elegir otra y viajar a Nueva York, se puede decir que la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, ya tiene vestido de novia. No ha sido fácil el camino hasta aquí, pero este jueves Tamara confirmaba a sus compañero de El Hormiguero, que ya tiene el vestido con el que caminará al altar el próximo 8 de julio.

«Tenemos vestido», ha dicho emocionada la marquesa de Griñón, que esta misma semana ha viajado a Nueva York para hacer las primeras pruebas con Carolina Herrera. Al parecer la experiencia ha sido muy emocionante para Tamara, ya que ha explicado que en la prueba la han hecho sentir como en una nube. «Ha sido la prueba de novia más maravillosa que he tenido. Encantadores, los bordados preciosos, el equipo... Me he sentido super escuchada».

Sus compañeros de tertulia, Juan Vidal, Cristina Pardo y Nuria Roca, han querido saber más detalles sobre el equipo que está trabajando con ella. Así, Tamara ha dado datos sobre el equipo de Wes Gordon en Carolina Herrera. «Su segunda, de hecho es una chica vasca. Después, otro chico que creo que es italiano y luego tenían a la patronista, que se llama May, y también la de publicidad».

Tamara e Íñigo Onieva, que celebraron su fiesta de pedida en abril, han organizado un fin de semana lleno de celebraciones para su boda. La noche antes de la gran celebración en el Palacio de El Rincón, han citado a los invitados en el hotel Ritz para empezar con la fiesta. El enlace se hará el sábado y el domingo, cuando ya sean marido y mujer, harán un almuerzo, tal y como adelantó la revista ¡Hola!, para despedirse de los familiares y amigos.