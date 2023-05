Iker Casillas, cazado en Ibiza con su nueva ilusión

Iker Casillas ha sido pillado con una joven disfrutando de unos días en Ibiza. Un descuido ha sido el culpable de sacar a la luz la relación del exportero del Real Madrid con una modelo y enfermera estética que reside en las Pitiusas. La pareja se conoció a través de las redes sociales después de intercambiarse unos 'likes' y dar el paso de quedar en persona. Parece que su historia con la periodista Ana es cosa del pasado ya que hace unas semanas que Casillas está conociendo a otra chica con el mismo nombre, según apunta a investigación del programa Fiesta de Telecinco.

Mientras que Sara Carbonero ha rehecho su vida con Nacho Taboada, Iker Casillas no ha tenido la misma suerte en el amor desde su separación en 2021. La expareja que protagonizó el beso más famoso de la historia de la televisión española al ganar el Mundial en 2010 decidió poner punto y final a su relación tras 5 años juntos y dos hijos en común. Tras acabar el amor, cada uno ha tomado caminos por separado. Aunque Iker Casillas ha negado tener una relación sentimental, unas fotos comprometidas en redes sociales han sacado a la luz un posible noviazgo.

La joven subió una historia en un jacuzzi y posando sensualmente a cámara. El reflejo del cristal advierte quién es el que toma la instantánea ya que llevaba un pantalón con un poderoso color amarillo, muy fácil de identificar. Paralelamente, Casillas subió una historia haciendo deporte con la misma ropa deportiva. Unas historias que desaparecieron a las 24 horas de ser publicadas, pero que no pasaron desapercibidas para Telecinco.

El programa Fiesta ha podido ponerse en contacto con Ana, modelo y enfermera estética que reside en Ibiza. El periodista Sergio Garrido ha podido sonsacar las primeras declaraciones. Lejos de negar su posible romance con el exportero, la joven ha confirmado que se están viendo desde enero. Además dio algunos detalles del inicio de su romance: «empezó con un intercambio de 'me gustas' y mensajes, y decidimos vernos en persona. No hemos puesto etiquetas a lo que tenemos, pero no nos estamos viendo con otras personas».