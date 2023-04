El estado de salud y físico del hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, no deja de preocupar cada vez más a sus familiares y seguidores. Hace días que Camilín está en el foco mediático por una serie de imágenes que él mismo publica en sus redes sociales y en las cuales se puede ver el deterioro del joven. Este mismo jueves durante la madrugada, Blanes ha estado compartiendo selfies en su perfil de Instagram y las imágenes no han dejado a nadie indiferente.

Las fotografías las ha tomado en su propia casa y en ellas le se puede ver con peluca y utilizando filtros de la aplicación. En total ha subido doce fotos a lo largo de la madrugada, pero las que más preocupan son dos en las que sale sonriendo y se puede apreciar que casi no tiene dientes. Camilín ya ha mostrado en diferentes ocasiones que lo que la gente pueda decir de él le da igual, pero esta vez, muchos seguidores le han dicho en sus comentarios que pida ayuda. «Camilo tú eres una persona inteligente cantas súper bonito no tienes porque estar así por favor busca ayuda profesional porque todos te queremos y te queremos ver bien un abrazo y un beso fuerte» decía una seguidora.

Cabe recordar que el mismo lunes, la madre de Camilín aseguró en el programa Fiesta de Telecinco, que estaba «completamente destrozada por ver a su hijo así». «Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante», aseguraba en una carta que mandó a Marisa Martín Blázquez.

«Desconozco a esta persona, ya no puedo hablar con él. No creo que él sea consciente de todo. No está bien en estas condiciones, está en su peor momento. Esto fue a raíz de la muerte de su padre. No es fácil», decía en la misiva. En este sentido, la madre de Camilín explicó que su hijo no entiende el revuelo que han causado sus imágenes subidas a Instagram y considera que no hay nada malo en ellas.