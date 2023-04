No es la primera vez que la pareja que forman Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se ve inmersa en los rumos de una posible crisis. Desde que empezó el 2023, varias voces aseguraban que la pareja no estaba pasando por un buen momento, pero Georgina intentó para estos comentarios tras la presentación del futbolista con el equipo Al-Nassr. A pesar de esto, parece que la situación se ha repetido y esta vez los comentarios vienen de Portugal.

Esta vez fue en el programa Noite das Estrelas donde se volvió a debatir sobre la supuesta crisis que esta viviendo la pareja. Pero, ¿cuáles son los motivos por los que dicen que no están bien? Según señalaron los tertulianos del programa, la actitud del futbolista sería una de las claves que pondría de manifiesto que no pasa por un buen momento personal. «Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: primera, que su vida personal no vive un momento de felicidad; y segunda, que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos porqué está cada vez más alejado de su familia», explicó Quintino Aires, uno de los colaboradores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Además del alejamiento de su madre, otro de los tertulianos, Daniel Nascimiento, puso en el foco de la crisis la actitud que tiene Georgina en su serie Soy Georgina. «Se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. En la serie no hace más que gastar, gastar y gastar, y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano», remarcó.

A pesar de esto, gente cercana a la pareja salió en su defensa, asegurando que todos los rumores que están volviendo a salir son para molestar a Georgina. En este sentido, remarcan que los dos están igual que siempre. «Puedo afirmar de una fuente 100% fiable que están como siempre, muy bien», decía Filipa Castro, una de las amigas del jugador portugués.