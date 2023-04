Almudena Cid olvida a Christian Gálvez en Mallorca con un exfutbolista

Almudena Cid ha aprovechado su visita a Mallorca con motivo de la mesa redonda ‘Mujer y Deporte’ para desconectar y disfrutar del Mediterráneo. La actriz, que ya ha pasado página tras su mediática separación de Christian Gálvez, ha estado acompañada en la Isla por Gerardo Berodia. La pareja ha sido vista en la playa y, aunque no han confirmado oficialmente la relación, la complicidad entre la gimnasta y el exfutbolista es más que evidente. La revista Diez Minutos ha publicado unas instantáneas de ambos en la arena mientras se aplicaban crema solar y se bronceaban.

El citado medio explica que Gerardo es un exfutbolista de 41 años, que actualmente trabaja como agente de jugadores, y padre de un hijo adolescente. «A los 15 años le diagnosticaron un tumor, algo que truncó el despegue en su carrera deportiva», detallan en la publicación. Este viaje a la Isla coincidió con la emisión del regreso de Almudena al programa Pasapalabra. La exgimnasta reconoció a Roberto Leal que para ella era muy importante estar en el concurso: «Volver a recuperar espacios, lugares y momentos que para ti eran importantes hasta ese momento, como es tomar un café en esa cafetería. Y también volver a 'Pasapalabra'», dijo emocionada.

Con motivo de la promoción de su libro, la presencia de Almudena en distintos medios es habitual y este lunes ha concedido una entrevista en la Cadena Ser en la que ha tenido presente a Gálvez. «Creo que ya lo he superado pero ha sido un año muy complicado en lo personal, el peor de mi vida», ha explicado. Eso sí, mantiene que el presentador le engañó: «Igual idealicé lo que yo creía que era esa relación pero tengo claro que me confundió a mí y a todo mi entorno, fue como una bomba». Eso sí, ha reconocido que ha pasado por momentos muy complicados: «La línea de la depresión es tan compleja que hay que tener cuidado porque la puedes pasar. Se me pasaron opciones terribles por la cabeza».