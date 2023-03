«Ana Obregón ha cumplido los tres legados que le había dejado su hijo»

Nuevas informaciones sobre Ana Obregón. María Patiño ha revelado este jueves en Sálvame que la actriz ha cumplido con los deseos de Aless Lequio: «Ella tenía tres legados que le había dejado su hijo. Tres. Y los ha llevado a cabo». La periodista se refería así al libro que él empezó a escribir, y que se publicará el 19 de abril, la fundación que ha creado contra el cáncer, y «el último es hacer una familia que él no pudo hacer en su momento». Según la presentadora de Telecinco «estos tres legados son la 'base de la existencia' de Ana y el motivo por el que habría llevado a cabo la gestación subrogada».

«Lo que cuenta Ana Obregón es que quiso tener una familia y no pudo lograr hacerla. En ese sentido, ha querido crear una familia y ha traído esta niña al mundo», ha asegurado Patiño. El nacimiento de la hija de Ana Obregón ha causado un gran revuelo tanto en la opinión pública como en el debate político. Este miércoles la revista ¡Hola! publicaba en su portada las imágenes de la actriz con la pequeña y desde ese momento son muchas las dudas que han surgido en torno a esta noticia y a la paternidad de la pequeña.

La periodista Pilar Eyre ha sido una de las primeras en hablar sobre el posible donante: «Hay un rumor, el donante a lo mejor era alguien muy especial del que Ana quería tener un descendiente», dijo este miércoles en el programa Tot es mou de TV3. Además, aseguró que entiende a la presentadora: «Cuando tu hijo ha muerto y tienes la posibilidad de tener un hijo de tu hijo, a lo mejor esto está por encima de todo. No lo sé. Yo la entiendo, no quiero meterme con ella».

Por su parte Kiko Hernández reveló en Sálvame que, tras el fallecimiento de Aless, tanto Ana como Alessandro Lecquio le pidieron información sobre el proceso de gestación subrogada: «Yo sabía la noticia, desde que fallece su hijo. Al cabo de las tres semanas, Alessandro a través de una persona quiere saber cómo he hecho yo el proceso, dónde he acudido yo a hacer el proceso y bueno, información». También explicó que no había dado la noticia porque era un tema muy personal.