La influencer Daniela Requena se defiende tras las críticas por su operación de cambio de color de ojos

La influencer Daniela Requena está siendo protagonista estos últimas días. No por su papel como exconcursante de Pesadilla en el Paraíso o comentarista de realities de Mediaset. Tampoco por su affair con Tom Brusse. La periodista y escritora del libro Mamá, yo soy mujer ha sido muy criticada por su última operación. La joven, de 30 años, acudió a un centro de estética en Madrid para realizarse un cambio de color de ojos y pasar del marrón oscuro al celeste en cuestión de horas. Una acción muy comentado en redes sociales y que ha provocado un aluvión de comentarios desde creadores de contenido como Malbert a oftalmólogos que se han pronunciado desde Twitter.

La tiktoker valenciana comenzó su andadura en televisión tras empezar su transición como mujer trans. La joven empezó a subir vídeos a Instagram y TikTok contando al detalle su proceso justo unos meses después de acabar la carrera de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Desde entonces, las cuentas de redes sociales de Daniela no han parado de crecer. Muy sincera, la influencer siempre ha sido muy cercana a sus seguidores y no ha tenido reparo en contestar hasta las preguntas más incómodas. Con la fama también llega el hate y las críticas. Ahora, Daniela se enfrenta a una oleada de comentarios negativos tras confesar que ha pasado por quirófano para cambiar su mirada. La valenciana estaba en duda entre el color verde esmeralda o el azul celeste, pero finalmente se decantó por la segunda opción.

El pasado fin de semana confesó a sus seguidores que es una cirugía que llevaba muchos años queriéndosela hacer, pero se realizaba fuera de España. Ahora que la clínica tiene sede en Madrid, se decantó porque el doctor tiene 10 años de experiencia. «Despigmentan la zona de color de ojo por el color que escoja la persona que se realice esta cirugía», explicaba Daniela. Dos días después de su operación estética, la influencer mostraba el cambio físico a través de un vídeo. Confesaba que «tenía miedo de este cambio» porque los ojos son muy sensibles pero le inspiraba confianza la experiencia del doctor que le dio a conocer todos los detalles de este cambio tan novedoso.

Horas más tarde, el vídeo se viralizó y algunos expertos salieron a desaconsejar esta práctica por las consecuencias que pueden generarse en la vista. Sin ir más lejos una oftalmóloga llamada en redes @itsevauriz se hizo eco de las consecuencias de esta operación y quiso intervenir en redes sociales. Explica que «no compensa quedarse ciego por tener los ojos azules», a lo que Requena responde que ha habido una confusión: «La operación de la que está hablando es otra y yo me he realizado una queratopigmentación». Además confiesa: «Está hecho en una de las zonas más superficiales, con lo que no afecta a la visión y no produce nada. Me daba miedo, pero ahora estoy feliz. El resultado es heavy». También ha aclarado que «todas las cirugías tienen riesgos».

@danielasirena3 Sorry pero no puedo con las personas que hablan sin saber. ♬ sonido original - Daniela Requena Esteve

Influencers como Malbert se han sumado a las críticas. Este creador de contenido se quejó del «poco tacto de algunas influencers como Daniel Requena» en mostrar «como si nada» este tipo de operaciones «tan peligrosas». Sin embargo, son muchos los rostros conocidos que han defendido la decisión de Daniela. Es el caso de Ana Rosa Quintana. La periodista y conductora del programa de las mañanas en Telecinco considera que no se le debe criticar tanto si al fin y al cabo esta operación es legal. Por otro lado su compañero, Joaquín Prat, ha confesado que «el resultado es espectacular».