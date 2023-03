Judith Arias es una creadora de contenido que realiza vídeos familiares, espontáneos y divertidos. Sin embargo, la tiktoker ha dejado a un lado las risas para contar a sus fans la enfermedad que padece. Con más de 1,5 millones de seguidores en Instagram y más de 17 millones en TikTok, la mallorquina, de 21 años, pasó del anonimato a la fama en cuestión de meses. A principios de 2021 se abrió una cuenta en redes sociales junto a su pareja Ángel Vargas. Ahora los dos, tres años después tienen una hija en común llamada Chloe.

La pareja de influencers tenía muy claro el nombre desde el principio del embarazo gracias a sus fans y así lo aseguraron en una entrevista a Ultima Hora, diario que afirman que leen para «enterarse de lo que sucede en el mundo». Judith comentaba a este periódico que «nuestro público nos ha seguido todo este tiempo e incluso nos ayudaron a decidirnos por el nombre de nuestra pequeña». Según apuntan los enamorados, «Chloé pertenecerá a una nueva generación en la que los millennial quedarán desfasados, y nacerá, no con un pan bajo el brazo, como decían nuestros mayores, sino con la apertura de una cuenta en las redes sociales».

Respecto a la presión de ser personajes públicos comentan: «Sí, la gente nos conoce y nos para por la calle o cuando vamos a comprar». La pareja está más que acotusmbrada recibir ofertas de algunas marcas o firmas para promocionar sus artículos y productos, así como asistencia a eventos y photocalls. Pese a ello, el tiktoker es consciente de que tienen un compromiso con sus fieles seguidores: «Subimos vídeos cada día».

Tres años después, Judith ha hablado en su canal de MtMad sobre el difícil momento que está pasando por su estado de salud. La creadora de contenido ha confesado que le han diagnosticado fibromialgia, una enfermedad crónica que padecía desde los 15 años y que, además, no tiene cura, pero sí tratamiento: «llevo tiempo queriendo contarlo, pero no depende de mí. No lo he podido contar antes porque he tenido que someterme a distitnas pruebas médicas». Confiesa que tanto su madre como su abuela sufren de fibromialgia y espera que su hija no 'herede' esta enfermedad: «ojalá mi hija Chloe no la tenga».

Judith, nacida en Palma, revela los síntomas que tiene con total naturalidad: «me duelen mucho las rodillas, los codos, se me abren constantemente las muñecas,. Los dedos se me están empezando a deformar. Hay veces que me acuesto por la noche y me duele todo el cuerpo». Esta enfermedad -que afecta entre el 2% y el 6% de la población y sobre todo a mujeres- la padecen varios rostros conocidos como María José Campanario o la cantante Lady Gaga.