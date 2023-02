«No sé cómo te puedo querer ya tanto sin haberte tenido entre mis brazos». Cristina Pedroche ha compartido este jueves una conmovedora carta en sus redes sociales en la que ha desvelado el sexo de su bebé: una niña. «Voy a ser la mejor madre del mundo, te lo voy a dar todo», asegura la colaboradora de televisión, que anunció a finales de diciembre que estaba embarazada de su primer hijo con el chef Dabiz Muñoz.

Tal como revela Pedroche en estas emotivas líneas que ha escrito para su futura hija, se encuentra en el ecuador de su embarazo, es decir estaría en la semana 20. En la misiva, la presentadora también hace referencia a la intención de darle el pecho a su primer bebé. Por otro lado, también cuenta que reproduce canciones especialmente para el pequeño y que también baila al ritmo de ellas pensando en su desarrollo.

«A veces tengo la sensación de que no quiero que salgas al mundo exterior nunca, me da miedo, quiero tenerte siempre dentro de mí para protegerte y cuidarte. Pero como eso no es posible te prometo que voy a ser la mejor madre del mundo, te lo voy a dar todo. Me voy a esforzar al máximo para darte la mejor educación, te daré todas las herramientas y opciones para que puedas elegir tu propio camino cuando seas mayor. Y si quieres que aprenda a cocinar, por ti estoy dispuesta a que tu padre me enseñe», asegura.

«Sé que todavía queda bastante para eso, pero cada día que pasa estoy más cerca de poder acariciarte. De momento espero que te estén gustando las canciones que te pongo, como las bailo para ti y todo lo que te cuento cada día», añade. «Estamos a mitad de camino, y lo estamos haciendo muy bien. Tú y yo, juntas. Te quiero hija», acaba el bonito escrito.