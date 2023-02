La infanta Cristina pagará una pensión a Iñaki Urdangarin para garantizar su silencio, según publica este miércoles Lecturas. La periodista Pilar Eyre asegura en las páginas de la revista que Cristina de Borbón ha llegado al límite de sus fuerzas y ya pone fecha al divorcio definitivo, además, de añadir varias clausulas para asegurarse del silencio del que fue su marido durante más de veinte años.

Por eso, el divorcio ya tiene fecha: el próximo abril. «Irene cumple su mayoría de edad y ella se quiere quitar ese anillo de casada que se ha convertido en un símbolo de humillación y sufrimiento», escribe Eyre. Según la periodista especializada en la Casa Real, todo se ha precipitado tras la polémica escapada de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia a Baqueira, en la que se han dejado fotografiar juntos.

La disolución del matrimonio supondrá que el exduque de Palma firme una serie de cláusulas de silencio si quiere percibir una pensión por parte de su ex. En caso de que firma el acuerdo, el ex duque de Palma se compromete a no hacer declaraciones sobre su ruptura con la infanta y no publicar un libro, por el que, según Eyre, le han ofrecido hasta dos millones. Actualmente, recuerda la revista, Cristina le paga 6.000 euros al mes a su aún marido más los viajes a Suiza y Barcelona.

¡¡Exclusiva!! 💥 La infanta Cristina pagará una pensión a Iñaki Urdangarin para garantizar su silencio. Todos los detalles sobre el inminente divorcio de la hermana del rey, este miércoles en #Lecturas. ¡Corre a tu kiosco! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/Mukmesu9Y9 — Lecturas (@Lecturas) February 22, 2023

El 19 de enero de 2022 la revista Lecturas publicaba en su portada unas imágenes de Iñaki Urdangarín disfrutando de un romántico y cómplice paseo de la mano de una desconocida acompañante por las playas de Bidart. Desde entonces mucho se ha hablado de la nueva pareja del ex duque y del divorcio definitivo con la infanta Cristina que, según parece, de cada vez está más cerca.