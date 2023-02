Joana Sanz está harta de que se le juzgue por su apoyo a Dani Alves en estas últimas semanas. Lejos de callarse, la joven ha querido pronunciarse a través de sus redes sociales y ha mandado un mensaje muy claro a los que la critican por defender a su marido. Recordemos que el exfutbolista fue detenido el 20 de enero después de ser acusado por pregunta agresión sexual. A pesar de que el nuevo abogado del brasileño ha pedido libertad provisional, la Fiscalía ha denegado su petición por lo que seguirá en la cárcel hasta que tenga lugar el juicio.

La modelo ha querido hacer frente a las últimas informaciones sobre su pareja. A través de sus historias de Instagram, la canaria a última hora del jueves se pronunció: «Bueno, como bien os había comunicado anteriormente, que cualquier comunicado o cualquier cosa que tuviera que decir lo iba a hacer a través de mis redes sociales, voy a hacerlo». Y visiblemente enfadada continúa: «a mí me encanta lo de secreto de sumario y que todo salga a la luz. Yo eso no lo comprendo, en fin. Se ha filtrado la dirección de mi casa».

Y no solo eso. Joana Sanz, en uno de sus vídeos en la que se ve bailando y pasárselo bien tuvo un gesto desafortunado que muchos han criticado. La joven hizo una peineta y la repitió hasta en cuatro ocasiones. También ha respondido ante esto: «el vídeo en el que estoy bailando y cantando una canción y todos se han alarmado por la peineta, que por cierto yo no sabía que se llamaba así. No va dirigido a nadie, ni muchísimo menos. No va con esas intenciones. Simplemente estoy siguiendo la letra de una canción que me parece muy energética, que te levanta los ánimos. La música es terapéutica. Y, bueno si veis el vídeo de Tiktok es un poco el paso que yo he dado. No hagamos dramguas de todo esto, que no lo hay», explica.

La modelo, además, se ha sincerado y ha contado cómo está afrontando tanto ella como su marido estar en el foco mediático: «hay días mejores y días peores. Lo mío ahora mismo es una montaña rusa de emociones». Y terminó: «de verdad, qué pereza me está dando estar en este foco mediático, a mí que nunca me ha gustado esto. Conclusión, que si mi canción del otro día, lo de mandar todo a la mierda, tiene que ir dirigido a algo en concreto, me refiero a todo esto».

Desde que ingresó Dani Alves en la cárcel de Brians 1, cada día van saliendo a la luz más informaciones sobre la noche en que supuestamente sucedió todo. Por ahora el futbolista ha dado tres versiones de lo que sucedió esa noche y hay diferentes imágenes de la discoteca y el informe médico de la joven de 23 años. Además, las dos amigas de la joven presuntamente violada por el exjugador del Barça han avalado ante la juez la versión de la víctima y han ratificado que el futbolista también las abordó a ellas cuando estaban tomando unas copas en el reservado.