Chenoa denuncia los micromachismos que sufrió por 'Operación Triunfo'

Chenoa ha tirado de sinceridad y ha querido denunciar públicamente los micromachismos que sufrió mientras participaba en Operación Triunfo. La cantante ha recordado este martes su paso por el programa de Televisión Española, hace ya 22 años, y ha reflexionado en El País sobre su cuarto puesto: «Nunca fui nominada, tan mal no lo hice». Además, ha explicado que su forma de actuar no encajaba con lo que se veía en televisión en aquellos años: «Quizá mi forma de ser, de hablar y de actuar era demasiado tosca para la época. Volvemos a lo mismo, creo que llegué demasiado pronto».

Eso sí, siempre se ha sentido orgullosa de su personalidad: «Este carácter te ayuda a salir sana y salva de muchas cosas y situaciones muy chungas delante de un varón. Entonces se daban por hechas muchas cosas con las mujeres que yo no daba». Es más, ha explicado que incluso optó por una imagen para su segundo disco que rompía con los cánones tradicionales: «En Soy mujer me corté el pelo y me puse corbata en una absoluta declaración de intenciones».

La artista también ha tenido muy presente la sudadera gris que lució tras su ruptura con David Bisbal, una prenda que se ha convertido en un icono: «Fíjate si me molesta que aún vendo sudaderas de aquello. Cuando pasa el tiempo te puedes reír. Lo de dar pena o respuestas sobreactuadas no es lo mío». Además, tiene claro cuál es el mejor aprendizaje: «Darme cuenta de que no le puedes caer bien a todo el mundo fue una toma de tierra muy guay».

Chenoa siempre está pendiente de la actualidad y fue muy comentado su apoyo a la canción de Shakira con Bizarrap. «Cuando tú vas...la loba vuelve auuuuuuuuuu...», escribió la artista en Twitter. El tuit generó tanto debate que se convirtió en tendencia en la red social y muchos usuarios le pidieron que hiciese su propia versión con Bisbal. «Ojalá Chenoa hubiera conocido a BZRP en 2005…», escribió un seguidor. «Chenoa se quita el chándal y calienta en banda», «No hay nada como tomarse las cosas con humor. ¡Brava!», fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la conocida red social.