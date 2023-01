El mensaje demoledor de Cristina Pedroche tras las críticas por su embarazo

Cristina Pedroche ya no puede más con las críticas. La presentadora siempre ha sido un personaje público muy comentado en redes sociales. Su faceta como profesional, su físico, su relación con David Muñoz, su aparición en las Campanadas... y ahora su embarazo. Y es que la madrileña siempre ha tenido que dar explicaciones de todo a pesar de los miles de comentarios negativos que recibe día tras día -como otros tantos famosos. Es por que eso que ha decidido abrirse en canal y contar por qué no quiere mostrar en público su etapa como futura mamá.

«Reconozco que me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo. Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios». Así ha empezado el post a través de su perfil de Instagram. Acompañada de una foto mostrando su tripita frente al espejo comenta: «Hoy casi sin querer he estado leyendo las burradas que me ponen en Twitter a raíz de la noticia de que voy a presentar un nuevo programa y, no os voy a engañar, me duelen. Me duele que se critique sin verlo, sin darme una oportunidad, que parezca que nadie se alegra o incliso que me deseen mala suerte».

Pedroche, rota, explica que por mucho que esté acostumbrada a las críticas, esto le está superando: «Estoy acostumbrada a este tipo de comentarios y no por eso duele menos, pero no sé si estoy lista para enfrentarme a las críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar». Además, la madrileña ha tomado una drástica decisión sobre la gestión que hará a partir de ahora sobre sus redes sociales: «Sintiéndolo mucho, ahora tanto mi Instagram como otras redes pasarán a ser únicamente parte de mi trabajo ya que a nivel personal me empieza a afectar».

La presentadora de televisión ha aprovechado para dar las gracias: «Sé que sois muchos los que me apoyáis y me dais cariño». Sin embargo, acaba el post lanzando un mensaje demoledor: «en este momento de mi vida tengo que protegerme, protegernos a mí bebé y a mí. Ojalá esto fuera un sitio seguro donde poder mostraros mi cambio, contaros con toda la ilusión que tengo de cuántas semanas estoy, cómo lo estoy llevando, el sexo del bebé... pero me da miedo».