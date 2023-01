La cantante Briella denuncia que Shakira y Bizarrap le han plagiado: «No sé qué hacer»

La canción de Shakira con Bizarrap se ha convertido este jueves en el tema más comentado. Tras el estreno del single, que en pocas horas ha superado los 20 millones de reproducciones, la opinión pública se ha centrado en analizar la letra de la artista y los ataques que van dirigidos a Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía. Mientras se encendía la polémica, una artista venezolana ha denunciado a través de sus redes sociales que una parte de BZRP Music Sessions #53 suena igual que una de sus canciones. «Estoy en shock, no lo puedo creer lo parece es a mi canción Solo tú. De verdad creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo tú para hacer su Bizarrap sesion. No lo hago para buscar problemas, soy fanática del trabajo de ambos, pero de verdad, no sé qué hacer», ha asegurado a través de un vídeo de TikTok.

Muchos usuarios han mostrado su apoyo a Briella, y consideran que ambas canciones tienen un sonido muy similar. Por su parte, Shakira ha optado por guardar silencio y sigue con la promoción de su tema. La madrugada de este 12 de enero se estrenaba la colaboración de la colombiana y el productor argentino con frases como «me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda» o «tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú». Mi canción «Solo tú» (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy) Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023 A las pocas horas, Piqué ha aprovechado para promocionar en sus redes sociales la Kings League, su nuevo proyecto en el que compiten por equipos exdeportistas y streamers. El catalán sabe que en estos momentos es uno de los rostros más buscados y, sin hacer mención al single, ha anunciado que este viernes habrá un evento relacionado con su liga: «Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes». Además, ha querido finalizar el tuit con una frase llena de significado: «La vida puede ser maravillosa».