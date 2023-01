Primeras palabras de Gerard Piqué tras el estreno del tema de Shakira con Bizarrap

Gerard Piqué ya ha reaccionado al tema de Shakira con Bizarrap. El exfutbolista ha aprovechado el estreno de la canción para promocionar en sus redes sociales la Kings League, su nuevo proyecto en el que compiten por equipos exdeportistas y streamers. El catalán sabe que en estos momentos es uno de los rostros más buscados y, sin hacer mención al single, ha anunciado que este viernes habrá un evento relacionado con su liga: «Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes». Además, ha querido finalizar el tuit con una frase llena de significado: «La vida puede ser maravillosa».

La madrugada de este 12 de enero se estrenaba la colaboración de la colombiana y el productor argentino, un single que no ha dejado indiferente a nadie por los mensajes que la artista envía a su expareja y a su actual novia, Clara Chía. «Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique», se puede escuchar en la canción.

Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa. 🤡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 12, 2023

Pero lo que más ha llamado la atención han sido los ataques directos a la familia del exfutbolista y su chica: «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú». Además, también entra en comparaciones con la joven: «Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio».

Shakira y Gerard firmaron en el mes de diciembre en un juzgado de Barcelona el acuerdo que permitirá a la artista establecerse con sus hijos en Miami. Milan y Sasha pasaron las Navidades con su madre en Dubai y después se trasladaron a Barcelona junto a su padre. La colombiana tiene previsto establecerse en la ciudad de Florida, donde cuenta con una residencia y donde su familia materna lleva viviendo los últimos años también. Hay que tener en cuenta que Shakira tiene pendiente una causa penal en España por varios delitos económicos contra la hacienda pública. La Fiscalía pide para ella ocho años y dos meses de prisión y una multa de más de 23 millones de euros.