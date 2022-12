La lujosa luna de miel de Norma Duval y Matthias Kühn por el sudeste asiático

Norma Duval y Matthias Kühn disfrutan estos días de su esperada luna miel. El matrimonio se dio en 'sí, quiero' en secreto en Suiza tras trece años de relación, tal y como publicó en exclusiva ¡Hola!. La revista detalló que la actriz y el empresario alemán tuvieron una ceremonia muy íntima por lo civil en Gastaad, una celebración a la que no pudieron asistir todos sus familiares. La propia vedette lo confirmó en el citado medio, y confirmó que habrá otra ceremonia: «No todos nuestros hijos podían viajar a Suiza, por eso hemos decidido casarnos así; más adelante haremos una gran celebración con nuestra familia y amigos».

Ya en el año 2014 la artista y el millonario anunciaron su boda, pero al cabo de un año ambos comunicaron su ruptura a los medios de comunicación y pocos meses después se dieron una segunda oportunidad. Este verano, tras una crisis, volvieron a retomar su relación y, a los pocos meses, decidieron pasar por el altar. Ahora, Norma ha recurrido a sus redes sociales para publicar distintos vídeos en los que se puede ver su lujoso viaje de novios.

Una escapada que ha comenzado en Singapur, donde el matrimonio se ha alojado en el Marina bay Sands. Precisamente desde este hotel, más en concreto desde el piso 55, Norma ha compartido un vídeo del paisaje. La pareja también ha disfrutado de Malasia, donde la artista se ha quedado impresionada con los jardines: «Increíble como decoran los troncos de todo tipo de árboles. Magnífica idea que podemos copiar para nuestros jardines», ha escrito en su Instagram. Eso sí, Duval quiere mantenerse en forma y también saca tiempo para entrenar en el gimnasio del hotel.

Este 2022 ha sido un muy buen año para la vedette en el panorama profesional ya que participó en el programa El desafío de Antena 3, donde demostró su capacidad para afrontar distintos retos, y fue aspirante a chef en la séptima edición de MasterChef Celebrity de La 1. Aunque en el concurso culinario vivió momentos complicados, aseguró que ha sido una gran oportunidad: «Ha sido una experiencia increíble, difícil, única, diferente. Me he notado muchas veces insegura. No me lo esperaba, que yo estuviera en un programa de cocina siendo tan mala cocinera».