Menos de dos meses después de que Laura Escanes y Risto Mejide anunciaran su separación, se ha podido ver como la influencer catalana y el cantante Álvaro Luna estaban juntos con una actitud cariñosa en Tenerife. Estas imágenes salieron el miércoles y menos de un día después de que hayan salido a la luz, ya ha habido declaraciones por parte de los dos implicados.

Laura Escanes acudió este miércoles a la presentación de 'Dulceida, al desnudo', un documental sobre la influencer en Amazon Prime Video. Allí, los medios quisieron preguntar a la ex de Risto Mejide sobre su relación con Álvaro de Luna. La catalana admitió que es cada vez más reservada sobre su vida privada y, acerca del cantante andaluz no quiso dar pie. «Siento decepcionaros si pensáis que voy a dar alguna declaración, entiendo vuestro trabajo, pero es que no quiero entrar en nada».

Ante la insistencia, Escanes decidió poner punto y final. «No quiero entrar en confirmar o desmentir nada porque es entrar en un círculo y un bucle que no me apetece. Sé lo que he vivido, lo que vivo, estoy tranquila y poco a poco», ha asegurado. Por su parte, la prensa consiguió hablar con el cantante Álvaro Luna en el aeropuerto de Tenerife y le preguntaron por su nueva relación. A pesar de que esquivó la pregunta de los periodistas, no pudo evitar esconder la sonrisa de su cara. «Estoy moreno» y acto seguido ha añadido que «es muy feliz».

Ahora los focos están en la nueva pareja y en todos sus movimientos. Álvaro de Luna sacó una canción hace unas semanas llamada 'Tu nombre' y los rumores apuntan a que se la dedica a su nueva ilusión. El artista de 28 años cuenta una historia de amor en la que tienen que luchar ambos contra la repercusión mediática. Una indirecta a la poca privacidad que tiene la catalana desde que comunicó junto a Risto Mejide su ruptura ya que los paparazzis están al tanto de todo lo que ocurra en el terreno del amor.