Georgina Rodríguez vuelve a Netflix tras el éxito de su 'reality'.

Los seguidores de Georgina Rodríguez y su particular universo ya se frotan las manos. Aunque todavía no haya una fecha de lanzamiento definitiva, se acerca el estreno de la segunda temporada de su exitosa serie documental Soy Georgina, producida por Netflix. La propia modelo colgó esta semana unas fotografías en pleno rodaje, que despertaron toda la pasión de sus fans. Desde la plataforma han confirmado que esta nueva entrega ahondará en su lado más íntimo, «en la Georgina madre, amiga, hermana y pareja; las facetas de su vida más personales».

En su línea de lujo y elegancia, sentada en un sillón de terciopelo rosa, la mujer de Cristiano Ronaldo luce un ceñido vestido palabra de honor con estampado en tonos naranjas y amarillos, a juego con sus guantes; se trata de un exclusivo diseño firmado por el diseñador australiano Alex Perry y que cuesta 1.760 euros. «Llegaba a trabajar en autobús y me iba en Bugatti. No me considero un fenómeno, pero sí una mujer afortunada porque sé lo que es no tener nada y lo que es tener todo», contaba Georgina en la primera parte de la serie.

La primera temporada de la serie documental fue todo un éxito. Después de su estreno se colocó en entre las diez series más vistas en 62 países distintos, con 80 millones de horas vistas en sus primeros 28 días en Netflix. En la segunda entrega, además de explorar su lado más íntimo, también se desvelarán sus sueños y aficiones, como es el caso del ballet, disciplina que comenzó a practicar cuando era apenas adolescente. «Es indudable que algo tiene su historia. A cada uno le llega por un motivos: por la fascinación con el mundo de la moda o por la historia de una chica que le cambia la vida. No teníamos duda de la renovación prácticamente desde que vimos la primera, porque es difícil encontrar a alguien que abra las puertas de su vida de par en par como ella», declaró el director de Entretenimiento de Netflix, Álvaro Díaz.