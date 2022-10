Chenoa habla sobre la maternidad: «Se necesita mucho tiempo para tener un hijo»

Bajo el lema 15 años más cerca, este jueves se ha celebrado el quince aniversario de la campaña de Ausonia y la Asociación española contra el cáncer, una fiesta a la que acudieron las embajadoras de la marca: Marta Sánchez, Terelu Campos, Almudena Cid, Ana Locking, Virginia Torrecilla y Chenoa. La artista, que el pasado 17 de junio contrajo matrimonio con Miguel Encinas, atendió a los medios de comunicación que, entre otras cuestiones, le preguntaron por el recurrente tema de la maternidad. La cantante reveló que, hoy por hoy, ser madre no entra en sus planes.

«Hay mil formas de ser madre y yo soy madre de muchas cosas que no son hijos», comentó Chenoa, graduada en Educación Infantil, que explicó una experiencia vivida cuando se dedicaba al cuidado y la educación de niños de hasta tres años. «Ejercí de educadora y cuidaba a 8 niños, y por la noche trabajaba en un casino. Tuve el proceso de una madre primeriza, una madre que ya tiene dos y a mí eso me marcó mucho. Yo vi que había que tener mucho tiempo para cuidar un hijo y decidí, con una experiencia in situ, que no. Desde ahí todo bien», desveló la artista, que asegura encaminar la 'maternidad' en otra dirección.

«También me di cuenta que podía tener ese punto materno hacia otro lado. Entonces es lo que hice. He cuidado muchos, no te creas. Yo soy madre de mi sobrina y de las hijas de mi pareja y no tengo problema», dijo Chenoa, que en estos momentos está enfrascada en un nuevo proyecto profesional. La cantante ha fichado por Europa FM para conducir el late night 'Tómatelo menos en serio', que arrancó este mismo jueves.