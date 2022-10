«Mira, te prometo que todavía mi semen es de fuerza. Vamos a por la niña». Estas han sido las palabras con las que Ortega Cano ha sorprendido en ‘El programa de Ana Rosa’, al que ha acudido este lunes. El torero le ha confesado a Ana Rosa Quintana que quiere ser padre con Ana María Aldón.

En este sentido, ha asegurado que «yo sigo enamorado de mi mujer, pero mi mujer ya no me quiere». Además, ha aprovechado para lanzarle toda una declaración de amor a Ana María Aldón: «Te mando mi cariño. Vamos a juntarnos y a querernos». A su modo de ver, no es comprensible que su mujer quiera separarse. «Si yo fuera una persona que me gustan las fiestas, que me gusta emborracharme...».

Ortega Cano, a Ana María Aldón: "Mi semen todavía es de fuerza, vamos a por la niña" #BienvenidAR https://t.co/llOsPMkUoP — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 10, 2022

La hija de Ana María Aldón, Gema Aldón, ha respondido en redes sociales y ha confesado sentirse «estupefacta» con las declaraciones del diestro.

Estupefacta 👀 — Gema aldon (@GemaAldon) October 10, 2022

Medidas legales contra Rocío Carrasco

Ortega Cano también ha anunciado medidas legales contra Rocío Carrasco por sus palabras contra él en los documentales que protagoniza. «Durante más de doce años estuvimos juntos Rocío Jurado y yo. Nos profesamos un amor incondicional, nuestra relación estuvo guiada por el cariño recíproco, por la lealtad y el respeto mutuo. Esta es la verdad y la única verdad», ha manifestado.

En su opinión, durante «los últimos tiempos Rocío Carrasco ha vertido sobre mi persona continuas infamias y descalificaciones. Han retorcido la verdad hasta extremos inigualables, y por ello, esta conducta llena de vileza y odio solo puede tener una respuesta judicial. Que sea la justicia la que ponga fin a tanta mentira. Por eso, he dado instrucciones a mis abogados para que actúen en consecuencia en el momento en que consideren oportuno con arreglo al Derecho. Rocío Jurado era una mujer artista, pero sobre todo muy inteligente. No se dejaba llevar por cualquier ni de cualquier forma. Yo no era un mindundi, yo era un hombre de verdad y sigo siéndolo», ha concluido el diestro.